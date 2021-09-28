Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle katleden doktor hakkında flaş karar

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u 75 defa bıçaklayarak öldüren Dr. Yavuz Sümter'in davasında karar çıktı.Abone ol
İstanbul Sarıyer Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen asistan Dr. Yavuz Sümter'in davasında karar çıktı.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Mahkeme, sanık Yavuz Sümter hakkında "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.