BIST 0
DOLAR 8,88
EURO 10,38
ALTIN 496,34
HABER /  POLİTİKA  /  HDP

HDP'li Ahmet Türk'ün ittifak sözleri Pervin Buldan'ı yalanladı

HDP'li Ahmet Türk'ün ittifak sözleri Pervin Buldan'ı yalanladı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, "Herhangi bir ittifak içinde yer alma gibi bir anlayışımız yok" açıklamasının ardından Ahmet Türk'ün sözleri dikkat çekti.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ittifak tartışmaları hız kazanırken Halkların Demokratik Partisinden (HDP) de bir açıklama gelmiş ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçim ittifakına ilişkin partisinin resmi görüşünü açıklayarak, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde herhangi bir ittifak içinde yer alma gibi bir anlayışımız yok" açıklamasında bulunmuştu.

HDP'nin seçim ittifakına ilişkin açıklamasının ardından Sözcü yazarı Ruhat Mengi'nin eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'le yaptığı röportaj ise gündeme damga vurdu.

HDP Eş Genel Başkanı'nın sözlerinin aksine, "Biz seçim ittifakı arayışı içinde değiliz. HDP kendi kimliğiyle seçimlere girer ama demokrasi için bir ittifakın içinde yer almak konusunda da kapıları açıktır" değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Türk'ün bu açıklamaları HDP'nin seçim stratejisini de gözler önüne sererken, "HDP gerçekten köprüleri yıktı mı?" sorusunu akıllara getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ajax Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
Ajax Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle katleden doktor hakkında flaş karar
Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle katleden doktor hakkında flaş karar
ABD'nin Julian Assange'ı öldürme planları deşifre oldu
ABD'nin Julian Assange'ı öldürme planları deşifre oldu
Galatasaray'da Fatih Terim'in istifadan döndüğü iddia edildi
Galatasaray'da Fatih Terim'in istifadan döndüğü iddia edildi
FETÖ'nün savunma sanayisindeki örgütlenmesine yönelik operasyon
FETÖ'nün savunma sanayisindeki örgütlenmesine yönelik operasyon
ABD'nin Afganistan operasyonları için Rusya'dan üs talep ettiği öne sürüldü
ABD'nin Afganistan operasyonları için Rusya'dan üs talep ettiği öne sürüldü
Trump'ın Putin'e söyledikleri bomba kamera arkası sözler ortaya çıktı
Trump'ın Putin'e söyledikleri bomba kamera arkası sözler ortaya çıktı
Zonguldak'ta 150 metreden uçuruma uçtu! Ormanda yaralı aradılar
Zonguldak'ta 150 metreden uçuruma uçtu! Ormanda yaralı aradılar
Trabzonspor’dan ‘Halis Özkahya’ açıklaması: Utanıyoruz!
Trabzonspor’dan ‘Halis Özkahya’ açıklaması: Utanıyoruz!