HDP'li Ahmet Türk'ün ittifak sözleri Pervin Buldan'ı yalanladı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, "Herhangi bir ittifak içinde yer alma gibi bir anlayışımız yok" açıklamasının ardından Ahmet Türk'ün sözleri dikkat çekti.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ittifak tartışmaları hız kazanırken Halkların Demokratik Partisinden (HDP) de bir açıklama gelmiş ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçim ittifakına ilişkin partisinin resmi görüşünü açıklayarak, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde herhangi bir ittifak içinde yer alma gibi bir anlayışımız yok" açıklamasında bulunmuştu.

HDP'nin seçim ittifakına ilişkin açıklamasının ardından Sözcü yazarı Ruhat Mengi'nin eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'le yaptığı röportaj ise gündeme damga vurdu.

HDP Eş Genel Başkanı'nın sözlerinin aksine, "Biz seçim ittifakı arayışı içinde değiliz. HDP kendi kimliğiyle seçimlere girer ama demokrasi için bir ittifakın içinde yer almak konusunda da kapıları açıktır" değerlendirmesinde bulundu.