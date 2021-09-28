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Tek bir hapla koronavirüs tedavisi üzerinde çalışılıyor

Tek bir hapla koronavirüs tedavisi üzerinde çalışılıyor

ABD'li bilim insanları antiviral ilaçların yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) önlediğini keşfettiler. Çalışma başarılı olursa koronavirüs hastaları tek bir ilaçla tedavi edilebilecek. Söz konusu ilaç hastanın viral yükünü azaltıp enfeksiyon süresini kısaltıyor.

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ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesinden virolog Timothy Sheahan ve ekibi yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) pozitif tanısından hemen sonra virüsle savaşabilen ve virüse maruz kalındıktan sonra semptomların gelişmesini önleyebilen kısa süreli günlük bir hap kürü üzerinde çalıştıklarını açıkladılar.

Sheahan, koronavirüsü erken durdurabilecek antiviral tedavisinin test aşamasından olduğunu belirterek, "Oral antiviraller yalnızca kişinin hastalık süresini kısaltmakla kalmaz aynı zamanda hastaysanız evinizdeki diğer insanlara bulaşmayı da sınırlar" dedi. 

Sonuçlar sonbaharda

Antiviral gelişmeyi denetleyen Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünün AIDS bölümü direktörü Carl Dieffenbach, en az üç umut verici antiviralin klinik deneylerde test edildiğini ve sonuçların sonbahar veya kış sonlarında beklendiğini açıkladı.

Dieffenbach, sonuçlar olumluysa ve herhangi bir ürün için acil kullanıma izin verilirse, dağıtımın hızla başlayabileceğini söyledi.

"Normal hayata dönüşün anahtarı"

Dr. Elizabeth Duke "Bu antiviral bir evdeki herkese ya da bir okuldaki herkese verebilecek. İşte o zaman belki de normal hayata dönüşten bahsedebileceğiz" dedi.

İlacın onaylanması milyonlarca insanın Kovid-19 enfeksiyonunun tespiti sonrası 5 ila 10 gün boyunca oral yoldan alacağı tek bir hapla tedaviyi edilmesi anlamına geliyor.

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