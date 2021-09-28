Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Armut gibi oturma

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, gündem belirleyemeyen muhalefete sert yüklenerek, "Armut gibi oturma, gündem belirle" dedi. Seçimlerde istediği bir aday olduğuna da işaret eden Özdil, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asla seçilemeyeceğini ima etti.

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Bizim TV'de Lale Özan Arslan'a konuşan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulundu ve cumhurbaşkanı adaylığı için de 'düşündüğü adayın seçimlerde yıkıp geçeceğini' söyledi.

Muhalefetin, "AK Parti bizi farklı mecralara çekmek istiyor" söylemini eleştiren Özdil, "Tarih boyunca beceriksiz bütün partilerin argümanıdır" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşim gündemi sen belirle o zaman. Armut gibi oturacağına gündemi sen belirle. At yarışı spikeri gibi var olan şeyleri söylemek siyaset olamaz. At yarışı gibi muhalefetten vazgeçmek lazım. Gündemi sen belirleyeceksin. Recep Tayyip Erdoğan, 'Gündem belirlemek benim işim, gündemi belirlemezsem ben ne işe yarıyorum' dedi. Toplumun senin açıklamalarını ve gündemini konuşmasını sağlamaktır siyaset."

"İmamoğlu ve Yavaş'a gereği kadar yer verilmiyor"

Millet İttifakı'ndaki adaylık bilmecesine ilişkin de değerlendirmeler yapan Yılmaz Özdil, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a muhalefete yakın medyada gereği kadar yer verilmediğini söyledi.