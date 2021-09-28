BIST 1.384
DOLAR 8,87
EURO 10,37
ALTIN 496,34
HABER /  DÜNYA

ABD'nin Julian Assange'ı öldürme planları deşifre oldu

ABD'nin Julian Assange'ı öldürme planları deşifre oldu

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) 2017'de İngiltere'nin başkenti Londra'da Ekvador Büyükelçiliğine sığınan WikiLeaks'ın kurucusu Julian Assange'yi kaçırma veya suikast düzenleme planlarını Beyaz Saray'a sunduğu öne sürüldü.

Abone ol

WikiLeaks'in 'Vault 7' sızıntısı olarak bilinen, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) bilgisayar korsanlığı ve gizli takip tekniklerini detaylandıran binlerce belgeyi 2017'de yayımlamasının CIA'yı kızdırdığı iddia edildi.

Daha sonra Dışişleri Bakanı olan dönemin CIA Başkanı Mike Pompeo'nun sızıntıdan sonra Julian Assange'den intikam almaya kararlı olduğu belirtilen haberde eski Başkan Donald Trump yönetiminin üst düzey yetkililerinin de bulunduğu bir toplantıda suikast ve kaçırma da dahil Assange'ye ne yapılacağına ilişkin seçeneklerin konuşulduğu ileri sürüldü.

Yahoo News'in 30'dan fazla eski ABD yetkilisiyle yaptığı röportajlar üzerine derlediği haberinde yetkililerin Rusya'nın Assange'yi Londra'dan Moskova'ya kaçırmayı planladığına dair bir istihbaratın da ABD yönetimini Assange'yi ellerinden kaçırmamak için bu suikast planına sevk ettiği yönündeki ifadelerine yer verildi.

Araştırma haberinde Assange'nin muhtemel kaçışını önlemek için olası senaryolar arasında Londra sokaklarında Rus ajanlarla silahlı bir çatışmaya girmek ve Assange'nin kaçırılacağı arabaya çarpmak, Rus uçağının tekerleklerini vurarak patlatmak dahil birçok şiddet içerikli eylem planı olduğu öne sürüldü.

Assange, 2010'dan başlamak üzere WikiLeaks'ın binlerce gizli ABD diplomatik yazışmasını yayınlamasıyla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

2012'den beri Londra'da Ekvador Büyükelçiliğinde yaşayan Assange, Ekvador'un korumasını geri çekmesinin ardından Nisan 2019'da İngiltere tarafından tutuklanmıştı.

Yargılanma süreci devam eden Assange, halen Londra'daki Belmarsh hapishanesinde tutuluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da Fatih Terim'in istifadan döndüğü iddia edildi
Galatasaray'da Fatih Terim'in istifadan döndüğü iddia edildi
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Türk SİHA'larına artan talebin ardından İsrail'den dikkat çeken çağrı
Türk SİHA'larına artan talebin ardından İsrail'den dikkat çeken çağrı
ABD'nin Afganistan operasyonları için Rusya'dan üs talep ettiği öne sürüldü
ABD'nin Afganistan operasyonları için Rusya'dan üs talep ettiği öne sürüldü
Trump'ın Putin'e söyledikleri bomba kamera arkası sözler ortaya çıktı
Trump'ın Putin'e söyledikleri bomba kamera arkası sözler ortaya çıktı
Trabzonspor’dan ‘Halis Özkahya’ açıklaması: Utanıyoruz!
Trabzonspor’dan ‘Halis Özkahya’ açıklaması: Utanıyoruz!
Pankartı gören şaştı kaldı! Sakarya'da hastanenin karşısına açtılar
Pankartı gören şaştı kaldı! Sakarya'da hastanenin karşısına açtılar
Arda Yurtseven ve Alişan Soylu'nun ölümünde Mavi Balina şüphesi! Kabus geri mi döndü?
Arda Yurtseven ve Alişan Soylu'nun ölümünde Mavi Balina şüphesi! Kabus geri mi döndü?
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde bombalı saldırı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde bombalı saldırı
İstanbul merkezli 3 ilde çete operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde çete operasyonu: 7 gözaltı