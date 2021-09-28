ABD'nin Julian Assange'ı öldürme planları deşifre oldu

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) 2017'de İngiltere'nin başkenti Londra'da Ekvador Büyükelçiliğine sığınan WikiLeaks'ın kurucusu Julian Assange'yi kaçırma veya suikast düzenleme planlarını Beyaz Saray'a sunduğu öne sürüldü.

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WikiLeaks'in 'Vault 7' sızıntısı olarak bilinen, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) bilgisayar korsanlığı ve gizli takip tekniklerini detaylandıran binlerce belgeyi 2017'de yayımlamasının CIA'yı kızdırdığı iddia edildi.

Daha sonra Dışişleri Bakanı olan dönemin CIA Başkanı Mike Pompeo'nun sızıntıdan sonra Julian Assange'den intikam almaya kararlı olduğu belirtilen haberde eski Başkan Donald Trump yönetiminin üst düzey yetkililerinin de bulunduğu bir toplantıda suikast ve kaçırma da dahil Assange'ye ne yapılacağına ilişkin seçeneklerin konuşulduğu ileri sürüldü.

Yahoo News'in 30'dan fazla eski ABD yetkilisiyle yaptığı röportajlar üzerine derlediği haberinde yetkililerin Rusya'nın Assange'yi Londra'dan Moskova'ya kaçırmayı planladığına dair bir istihbaratın da ABD yönetimini Assange'yi ellerinden kaçırmamak için bu suikast planına sevk ettiği yönündeki ifadelerine yer verildi.

Araştırma haberinde Assange'nin muhtemel kaçışını önlemek için olası senaryolar arasında Londra sokaklarında Rus ajanlarla silahlı bir çatışmaya girmek ve Assange'nin kaçırılacağı arabaya çarpmak, Rus uçağının tekerleklerini vurarak patlatmak dahil birçok şiddet içerikli eylem planı olduğu öne sürüldü.