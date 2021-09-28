Fahiş fiyat artışına karşı alınabilecek önlemler Gıda Komitesinde ele alınacak

Fahiş fiyat artışına karşı alınabilecek önlemler bu hafta toplanacak Gıda Komitesinde ele alınacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, komite toplantısında erken uyarı sisteminin de görüşüleceğini söyledi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili yapılan çalışmalar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) erken uyarı sistemi çalışmasının ne zaman tamamlanacağı sorulan Pakdemirli, "Merkez Bankası çalışıyor. Eylül sonuna kadar bitirecekler. Bu hafta Gıda Komitesi toplantısı yapacağız. Biz de izleyeceğiz çalışmaları. Erken uyarı sisteminde gelinen aşama Gıda Komitesinde değerlendirilecek" diye konuştu.

Toplantının ardından bir karar açıklanıp açıklanmayacağı sorulan Pakdemirli, "Gıda Komitesi'nde konuşacağımız çok sayıda konu var. Muhtemelen önemli bir kısmı kamuoyu ile paylaşılır" dedi.

Merkez Bankası Başkanı da katılacak

Bakan Pakdemirli, Merkez Bankasının erken uyarı sisteminin nasıl çalışacağına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Dört başı mamur bir şekilde erken uyarı sistemi yapılırsa birçok şey engellenir. Üretim, ihracat ve ithalat kısmıyla alakalı hızlı önlem almaya gerek var. Erken uyarı sistemi bir karar destek sistemi. Örneğin domateste ihracat arttı fiyatlar yükseliyor ya da Türkiye'de salatalık tüketimi arttı. Mevsimsel olarak bazı etkiler oluyor. Nasıl karşılanacağına dair bir strateji olacak. Epey bir çalışma yaptılar. Her yerden, bizden, Ticaret Bakanlığından, hallerden, perakendeden elektronik bilgi topladılar. Un, yumurta, yağ, maya var, ekmek yapılacak vaziyete geldi. Çok büyük bir bilgi bankasına ulaştılar. Bunları çarşamba günü dinleyeceğiz. Merkez Bankası Başkanı da katılacak."