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Karabük'te kripto parada birikimini kaybeden işçi hayatına son verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karabük'te kripto parada birikimini kaybeden işçi hayatına son verdi

KARABÜK'te tüm parasını kripto paraya yatırdığı iddia edilen elektrik işçisi Özkan A. (48), evinin bodrum katında tavana asılı halde bulundu.

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KARABÜK Kayabaşı Mahallesi Şehit Mehmet Dinçel Caddesi'nde meydana gelen olayda; bir haddehanede elektrik işçisi olarak çalışan Özkan A. (48), izinli olduğu günde evinin bodrumunda kendini elektrik kablosu ile tavana astı.

Kripto parada birikimini kaybetmesi ve sağlık sorunları nedeniyle psikolojisi bozulan evli ve 1 çocuk babası Özkan A., hava almak için çıktığı evine uzun süre geri dönmeyince yakınları aramaya başladı. Çevrede yapılan aramalardan sonuç alınmaması üzerine evin bodruma bakan annesi acı manzara ile karşılaştı.

Annenin çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özkan A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Özkan A'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık 170 bin TL'sini kripto paraya yatırdığı ve burada kaybettiği iddia edilen Özkan A.'nın cenazesi hastane morgundan alındıktan sonra ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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