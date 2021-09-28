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Mardin'de aşısız hamile kadın koronavirüse yenildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mardin'de aşısız hamile kadın koronavirüse yenildi

MARDİN İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, hamile bir annenin daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düştüğünü belirterek gebelikte aşı olunmasında tıbben bir sakıncanın olmadığını bir kez daha vurguladı.

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Gebelere aşı uyarısında bulunan Mardin il Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Mardin'de hamile bir kadının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybettiklerini belirtti.

Her bir vatandaşın vefatının kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Yavuz, gebelikte aşı olunmasında tıbben bir sakınca bulunmadığını aktararak vatandaşları aşı olmaya davet ederek aşıların tamamlanması çağrısında bulundu.

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