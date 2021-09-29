İğrençliğin bu kadarına da pes doğrusu!

Avcılar'da sağlıksız koşullarda ve farklı malzemelerle kıyma çekildiği belirlenen halı yıkama dükkanı mühürlendi. Belediye ekiplerinin el koyduğu ürünlerle ilgili olay yerindeki bir yetkili, sokak hayvanlarına yem olarak dağıttığını iddia etti.

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İSTANBUL'da Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri Firuzköy Mahallesi Kadir Özdemir Caddesi'ndeki bir halı yıkamacıya baskın düzenledi. Binada arama yapan zabıta ekipleri gözlerine inanamadı.

Zabıta ekipleri, Mehmet Seydi Tombak tarafından işletilen dükkanda bağlık koşullarına uygun olmayan şekilde, farklı malzemelerle, kıyma makinası yardımıyla kıyma çekildiğini tespit etti.

Bunun üzerine polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine Haber verildi. Halı yıkama dükkanındaki derin dondurucuda bulunan 13 çuval çekilmiş kıyma ile 4 kasa tavuk kemiğine el konuldu.

Olay yerindeki bir görevlinin, izinsiz ve uygun olmayan şartlarda kıyma çekemeyeceğini söylediği Tombak, kıymaları sokak hayvanlarına yem olarak dağıttığını öne sürdü

Bir kepçe yardımıyla alınan çuval ve kasaların, kireçlenerek, boş bir arazide kazılan çukura gömüldüğü öğrenildi.

Zabıta ekipleri olayla ilgili tutanak tutarken, iş yeri mühürlendi.