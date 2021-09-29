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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden G-20 Zirvesi'nde baş başa görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden G-20 Zirvesi'nde baş başa görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın 30-31 Ekim tarihlerinde Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde görüşeceği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekim ayı sonunda İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan, zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşecek.

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