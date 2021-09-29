DSÖ sonunda iddiaları kabul etti Ghebreyesus'tan cinsel istismar özrü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Birlemiş Milletler personeli tarafından kadınlara "cinsel istismar" yapıldığının tespit edilmesi üzerine özür diledi.

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Ghebreyesus, bağımsız araştırma komisyonunun raporunu açıklamasının ardından "Bu, DSÖ için karanlık bir gün. Nihai sorumluluğu üstleniyorum" dedi.

DSÖ Genel Direktörü, kurumda çalışan 4 kişinin sözleşmesinin raporun açıklanmasıyla birlikte feshedildiğini aktardı. Diğer çalışanlar için ise soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

"Kadınlara cinsel ilişki karşılığında iş teklif edildi"

Komisyon, 2018-2020'de Ebola virüsüyle mücadele sırasında cinsel ilişki karşılığında kendilerine iş teklif edildiğini veya tecavüz mağduru olduklarını söyleyen 210 kişiyle bire bir görüştü. Onlardan 75'i cinsel istismar mağduru olduğunu iddia etti.

Raporda, cinsel istismar ve sömürünün faili olduğu iddia edilen 83 kişinin 21'inin DSÖ tarafından istihdam edildiği ve tespit edilen 9 tecavüz vakasının hem ulusal hem de uluslararası personel tarafından işlendiği kaydedildi.

Bağımsız komisyonun raporu, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un da katıldığı basın toplantısında örgütün Cenevre'deki merkezinde açıklandı.

Ghebreyesus, cinsel istismar mağduru kadınlara seslenerek, "Üzgünüm. DSÖ tarafından size hizmet etmek ve sizi korumak için görevlendirilen kişilerin size yaptıkları için üzgünüm. Bu olayların neden olduğu süregelen ızdırap için üzgünüm. Sizin başınıza gelenler asla kimsenin başına gelmemeli. Bu affedilemez." ifadesini kullandı.

İstifa etmeyeceği mesajını verdi

Ghebreyesus, faillerden hesap sorulmasının en büyük önceliği olduğunu vurguladı. Genel Direktör olarak istihdam ettikleri kişilerin davranışları ve bu davranışlara izin veren sistemdeki başarısızlığa dair "nihai sorumluluğu" üstlendiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Gelecekte bu tür vakaların olmasını önlemek için yapmamız gereken her türlü değişikliği yapmak için kişisel sorumluluk alacağım." dedi.

"Tüm sorumluluğu üstlendiniz, istifa edecek misiniz" şeklindeki bir soruya ise Ghebreyesus, KDC'deki Ebola salgını döneminde 14 kez bu ülkeyi ziyaret ettiğini hatırlattı.

Bu ziyaretler sırasında kendisine iddialara ilişkin bilgi verilmediğini savunan Ghebreyesus, KDC'de yaşanan skandala rağmen istifa etmeyeceği mesajını verdi. Ghebreyesus, "Muhtemelen (bu ziyaretler esnasında) sorular sormalıydım. Şimdi bir sonraki adım için sorular sormak zorundayız." demekle yetindi.

53 ülke iddialara ilişkin soruşturma çağrısı yapmıştı

Aralarında ABD, Avrupa Birliği, İngiltere ve Japonya'nın da bulunduğu 53 ülke, 28 Mayıs'ta yaptıkları ortak açıklamada KDC'deki cinsel istismar iddialarının soruşturulması çağrısında bulunmuştu.

KDC'deki 2018-2020'de görülen Ebola salgınında 2 bin 299 kişinin hayatını kaybetmişti. DSÖ, Salgının, 25 Haziran 2020'de sona erdiğini duyurmuştu.

Son yıllarda Afrika'da yardım faaliyetlerinde bulunan BM kuruluşları ve Batı ülkelerinden uluslararası kuruluşların isimleri sık sık cinsel istismar iddialarıyla gündeme geliyor.

DSÖ, çalışanlarının Kongolu kadınlara cinsel istismarda bulunduğu iddialarını soruşturmak üzere 1 Ekim 2020'de komisyon kurdu.