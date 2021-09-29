Avrupa'da rekor artışlar! Elektrik ve doğalgaz fiyatları son 9 ayda yüzde 250'leri aştı

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve pandeminin etkisiyle enerji fiyatlarında rekor artışlar meydana geldi. Avrupa’da doğalgaz ve elektrik fiyatları bir ayda iki kat arttı. Yılın ilk 9 ayındaki artış ise yüzde 250 oranını aştı.

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Dünyada ve Avrupa’da özellikle son iki yılda gerek petrol fiyatlarındaki aşırı dalgalanmalar gerekse Covid-19 pandemisinin etkisi nedeniyle, enerji fiyatlarında dikkat çeken yükselişler gerçekleşti.

Avrupa’da hem elektrik, hem de doğalgaz fiyatları son bir ayda ikiye katlanırken, 9 aylık artışlar ise yüzde 250’leri aştı. İngiltere (NBP) doğalgaz ticaret merkezinde Ocak'ta megawatt saat başına 22.56 euro olan doğalgaz birim fiyatı Eylül'de 57.81’e yükseldi.

Avrupa’nın önemli doğalgaz ticaret merkezlerinden olan NBP’de ilk dokuz ayda yüzde 250’yi aşan fiyat artışı diğer önde gelen piyasalarda da yaşandı. Almanya (Gaspool) ticaret merkezinde ocakta megawatt saat başına 19.96 euro olan doğalgaz fiyatı eylülde yüzde 300’e yaklaşan artışla 57.45 oldu. Hollanda’da bulunan TTF doğalgaz ticaret merkezinde de doğalgaz fiyatları ilk dokuz ayda yüzde 270’in üzerinde arttı.

Koronavirüs etkisi

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre, Avrupa ülkelerindeki doğalgaz fiyatlarının artışında, koronavirüs pandemisi önemli rol oynadı.

Bahar aylarından itibaren kıtada aşılamanın artmasıyla, evden çalışan pek çok işçinin işyerlerine dönmesi, restoranların tam zamanlı olarak hizmet vermeye başlaması, buralardaki ısınma ve doğalgaz giderlerini artırdı ve talep yükseldi. Avrupa genelinde kış aylarında mevsim normallerinden düşük seyreden hava sıcaklıklarının da talebi etkilediği belirtiliyor. Petrol fiyatlarının doğalgaza etkisi de fiyat artışlarındaki bir diğer faktör oldu.