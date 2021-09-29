HDP'li İmam Taşçıer'den Kılıçdaroğlu'na Kürt sorunu yanıtı: Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununun çözümü için HDP meşru organdır" sözleri, HDP'li vekil İmam Taşçıer'e soruldu. Taşçıer, "Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmezse Kürt sorunu tartışılamaz" dedi. Sorunun muhatabı olarak ise terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ı gösterdi.

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HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, CHP Genel Başkanlı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle başlayan "Çözüm sürecinde meşru organ" tartışmalarına dikkat çeken açıklamalarla dahil oldu.

Taşçıer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun meşru organ olarak HDP'yi göstermesiyle ilgili, "Kürtlerin talepleri bellidir, önce Anayasa'nın ilk 4 ve 41 ile 44. maddelerinin değiştirilmesi gerek" dedi.

Bazı kanunlardaki çekincelerin kaldırılmaz ise Kürt sorununun tartışılmayacağını savundu. CHP liderinin çözüme ilişkin projesini açıklamasını istedi. Taşçıer, ayrıca çözümün muhatabının terörist elebaşı Abdullah Öcalan olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilk cevap verenlerden HDP'li Sezai Temelli de yine terörist elebaşını işaret ederek, "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" demişti. Bu açıklama yeni bir polemiği doğurmuştu.

İşte, Anayasa'nın ilk dört maddesi:

I. Devletin şekli

MADDE 1.

– Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2.

– Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3.

– Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı "İstiklal Marşı"dır.

Başkenti Ankara'dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4.

– Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.