VakıfBank’ta 'Sky Limit' kullananların sayısı 1,5 milyonu aştı

VakıfBank'ın müşterilerine her türlü kredi ihtiyaçlarını en hızlı ve kolay şekilde karşılama imkanı tanıyan ürünü Sky Limit, 2 yıldan kısa sürede 1,5 milyon kullanıcıyı aştı.

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Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, müşterilerinin taleplerini ve ihtiyaçlarını ön planda tutma misyonuyla yenilikçi ürünler için çalıştıklarını ifade etti.

Sky Limit'i de bu kapsamda çıkardıklarını aktaran Çelebi, şunları kaydetti:

"Ne mutluyuz ki bugün geldiğimiz noktada 1,5 milyondan fazla kişi Sky Limit müşterisi oldu. Sektör, meslek ve gelir gibi özelliklerine göre belirlediğimiz müşterilerimize çalıştıkları kurum ile buralardaki görev ve unvanlarına göre özelleştirilmiş geniş limitler tanımlıyoruz. Müşterilerimiz, önceden tanımlanmış bu hazır kredi limitlerini ek hesap, kredi kartı, konut kredisi ya da ihtiyaç kredisi gibi farklı kredi ürünlerine istediği şekilde dağıtabiliyor. Üstelik bunu şubeye gitmeden mobil ya da internet bankacılığı üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor. Dijitalleşmeyi odağımıza alan bir banka olarak, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi ürünler çıkartmaya devam edeceğiz."

Geçen yıl Stevie Uluslararası İş Ödülleri'ne layık görülen Sky Limit'in müşterileri başvuru ve onay gibi süreçlerle vakit kaybetmedikleri gibi geniş limitlerle de ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabiliyor. VakıfBank'ın "Siz Kredinizi Yönetin" yaklaşımıyla geliştirdiği Sky Limit'ten yararlananlar, tüm işlemlerini şubeye gitmeden mobil ya da internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebiliyor. Böylece ihtiyaç duyduklarında başvuru ve onay süreci beklemeden yüksek limitlerde kredi kullanabiliyor.