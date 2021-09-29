BIST 1.394
DOLAR 8,86
EURO 10,34
ALTIN 495,99
HABER /  POLİTİKA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşmek için Rusya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşmek için Rusya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TRK" uçağı ile saat 11.15'te, Rusya'nın Soçi kentine gitti.

Abone ol

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Soçi'ye gitti.

Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya gelecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Tezgahta bolluk yaşandı denizin prensi ucuzladı! Bu balıklar müsilajın...
Tezgahta bolluk yaşandı denizin prensi ucuzladı! Bu balıklar müsilajın...
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Tüm muhalefet partileri bir araya geliyor! Parlamenter sisteme dönüşü konuşacaklar
Tüm muhalefet partileri bir araya geliyor! Parlamenter sisteme dönüşü konuşacaklar
Hrant Dink cinayeti davasında Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı kararı
Hrant Dink cinayeti davasında Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı kararı
Ankara-İstanbul Hızlı Tren süresi daha da kısalıyor! Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan müjde
Ankara-İstanbul Hızlı Tren süresi daha da kısalıyor! Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan müjde
Düzce'de 5 yaşındaki kız kabusu yaşadı! 300 dikiş atıldı: 4 saat 40 yıl gibi geldi
Düzce'de 5 yaşındaki kız kabusu yaşadı! 300 dikiş atıldı: 4 saat 40 yıl gibi geldi
İstanbullu İstanbulkart sorunu yaşıyor! İBB'ye göre sorun HES kodu
İstanbullu İstanbulkart sorunu yaşıyor! İBB'ye göre sorun HES kodu
Galatasaray Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 89. kez sahaya çıkacak
Galatasaray Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 89. kez sahaya çıkacak
DenizBank ve bp’den üreticilere akaryakıtta sıfır faiz fırsatı
DenizBank ve bp’den üreticilere akaryakıtta sıfır faiz fırsatı
Ekonomiye güven Eylül'de 3 yılın zirvesine çıktı! TÜİK açıkladı: Yüzde 1.6 arttı
Ekonomiye güven Eylül'de 3 yılın zirvesine çıktı! TÜİK açıkladı: Yüzde 1.6 arttı