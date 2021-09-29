BIST 1.394
DOLAR 8,86
EURO 10,34
ALTIN 495,99
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

28 Şubat hükümlüsü Çevik Bir, Adli Tıp Kurumu'nda kontrolden geçirildi

28 Şubat hükümlüsü Çevik Bir, Adli Tıp Kurumu'nda kontrolden geçirildi

28 Şubat davasının hükümlülerinden dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, sağlık durumunun tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumunda sağlık kurulunun karşısına çıktı. Ardından cezaevine geri gönderildi.

Abone ol

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kararlarını onaması sonrası haklarında tutuklama kararı verilen emekli Orgeneral Çevik Bir ve emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu 14 emekli general cezaevine konulmuştu.

'Demans hastasıyım, cezaevinde kalamam' demişti

Çevik Bir’in, demans hastalığı nedeniyle cezaevinde kalamayacağını iddia ederek tahliye edilmesi için yaptığı başvurusu kapsamında bir süredir tetkikleri yapılıyordu. Demans hastalığı konusunda adli tıp uzmanlığı sadece İstanbul Adli Tıp Kurumunda olduğu için Çevik Bir’in buraya sevk edilmesine karar verilmişti.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda kontrol edildi

Sabah saatlerinde tutuklu bulunduğu cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde İstanbul Adli Tıp Kurumuna getirilen Bir, burada sağlık kurulunun karşısına çıkarıldı. Bir, yapılan işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya Altın Portakal Film Festivali için CHP'li belyediye 58 Venüs heykeli dikti
Antalya Altın Portakal Film Festivali için CHP'li belyediye 58 Venüs heykeli dikti
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
TOGG'la birlikte yeni dönem başlıyor elektrikli araçların hukuki alt yapısı için düzenleme yolda
TOGG'la birlikte yeni dönem başlıyor elektrikli araçların hukuki alt yapısı için düzenleme yolda
Yasağı çiğnedi! Seda Sayan'da göbek atan doktora büyük şok: Ben olsam...
Yasağı çiğnedi! Seda Sayan'da göbek atan doktora büyük şok: Ben olsam...
Adalar'da yasak öncesi "korsan akülü taksi" denetimi
Adalar'da yasak öncesi "korsan akülü taksi" denetimi
Almanya'nın kamu borcu Kovid-19'un etkisiyle 2 trilyon 256 milyar avroya çıktı
Almanya'nın kamu borcu Kovid-19'un etkisiyle 2 trilyon 256 milyar avroya çıktı
Uzmanlar uyardı! Dördüncü dalga kapıda
Uzmanlar uyardı! Dördüncü dalga kapıda
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşmek için Rusya'ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşmek için Rusya'ya gitti
Tezgahta bolluk yaşandı denizin prensi ucuzladı! Bu balıklar müsilajın...
Tezgahta bolluk yaşandı denizin prensi ucuzladı! Bu balıklar müsilajın...
Tüm muhalefet partileri bir araya geliyor! Parlamenter sisteme dönüşü konuşacaklar
Tüm muhalefet partileri bir araya geliyor! Parlamenter sisteme dönüşü konuşacaklar