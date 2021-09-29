Nagehan Alçı'yı Taliban etkiledi! İtiraf edeyim dedi önerileri sıraladı: Cumhurbaşkanlığı Çankaya'ya gitsin sembolik olsun!

Nagehan Alçı yazısına "İtiraf edeyim, Afganistan’dan döndüğümden beri bu gözler eski gözler değil." diyerek başladı ve Türkiye için eski sisteme dönülmesini önererek Cumhurbaşkanlığı'nın Çankaya'ya taşınıp sembolik makam olarak kalmasını istedi.

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Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı sistemi yerine parlamenter sisteme dönüş önerisi tartışması büyüyor. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Türkiye'nin yeniden cumhurbaşkanının yetkisiz olduğu sisteme geçip, makamının da Çankaya'ya taşınması gerektiğini savundu.

Alçı yazısına Afganistan'da gördüklerini anlatarak başladı "İtiraf edeyim, Afganistan’dan döndüğümden beri bu gözler eski gözler değil. Öyle büyük bir sefalet, vahşet, ayakta kalma mücadelesi gördüm ki… Acının o kadar tarifsiz boyutlarına şahit oldum ki… Her şeye başka bakıyorum şimdi. Güçlü ve laik bir devletin önemini Afganistan gibi bir örneği yaşadıktan sonra çok daha iyi anlıyorsunuz."

Yazısının devamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başbakanlık ile ilgili açıklamalarıyla tekrar başlayan eski sisteme dönüş ile ilgili tartışmalara değinen Alçı, Cumhurbaşkanlığı sistemine dönüş için önerilerini sıraladı:

Yetkisiz ve güçsüz olsun!

O halde eğer muhalefetin istediği ve iktidar medyasında da nabız yoklandığı gibi Başbakanlık modeline geçilecekse şimdiden hazırlıklar başlamalı.

Tam yetkisiz ve tamamen sembolik Cumhurbaşkanlığı makamı anayasal olarak planlanmalı. Eski parlamentarizmden farklı olarak Cumhurbaşkanı kesinlikle tam yetkisiz ve tam güçsüz olmalı.

Çankaya'ya taşınsın sembolik olsun

Cumhurbaşkanlığı devletin ve milletin birliğini temsil etmeli ve yeniden Çankaya’ya taşınmalı.

Yeni sistemde Cumhurbaşkanı adeta Norveç Kralı gibi sembolik ve siyaset-üstü olmalı. İç politikanın p’si bile Çankaya’ya girmemeli. Yeni Cumhurbaşkanı’nı yeni parlamento seçmeli.

Beştepe Külliyesi Başbakanlık olsun...

Devleti Başbakan yönetmeli. Başbakanlık makamı güçlü olmalı. Mevcut Beştepe külliyesinin yapımı zaten Başbakanlık merkez ofisi diye başlamıştı.

Bu modele göre 25 Haziran 2023 seçimi yepyeni bir parlamentoyu belirler ve 301’i bulan hükümeti kurar. Hükümet kurulduktan sonra ancak bambaşka yeni hükümet kurulursa Başbakan düşer.

Bu koşullarda Tayyip Bey de Kemal Bey de Meral Hanım da Başbakan olabilir. Ana muhalefet de kim olursa olsun bugünkünden daha güçlü olur.