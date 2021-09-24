Meral Akşener: Cumhurbaşkanı adayı değilim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığına aday olmadığını söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı tarifine yüzde yüz katıldığını söyleyen Akşener, seçimlere kazanacak bir adayla gireceklerini ifade etti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığına aday olmadığını söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili tarife yüzde yüz katıldığını söyleyen Akşener, seçimleri kazanacak bir adayla Cumhurbaşkanlığını devam ettirecek bir isimle yola devam edeceklerini belirterek "Ben başbakanlığa adayım" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV'de soruları yanıtladı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını beklediklerini belirten Akşener, şöyle konuştu:

"Merkez Bankası başkanlarını, büyük ekonomist sayın Erdoğan'ın ‘faiz sebep, enflasyon sonuç' tezini ispatlamak üzere o sandalyeye oturttukları için, bu faizin indirilmesi kanaatimiz vardı. Dolarla euro ile aldığınız her şey zamlanacak. Enflasyonu kaldıracak havaya. Bunun hiçbir anlamı yok.

Ben gezilerimde şunu gördüm; ‘sigortalı çalışıyorum’ diyen herkes ağırlıklı olarak asgari ücrette çalışıyor. Yüzde 70 civarında bir asgari ücret cenneti olmuş Türkiye. Asgari ücret ortalama ücret olmuş. Korkunç bir şey bu.

"Erdoğan iş başında olduğu sürece herkes terörist olmayı tadacak"

Erdoğan’ın marketlere yönelik operasyon yapılacağı yönündeki açıklamalarını değerlendiren Akşener, “Bu ülkede Sayın Erdoğan, bu sistemle iş başında kaldığı süre içerisinde her ölümlü, her canlı, herkes bir defa terörist olmayı tadacaktır” diyerek şöyle devam etti:

Geçmişte üreticiler terörist oldu. Bugün zincir market sahipleri terörist olmuş oldu. Yarın kim olacak? Tüketici olacak. ‘Bu kadar da çok tüketmeyin' denilerek terörist damgası yiyebilirsiniz. Bu, kendi beceriksizliğinizi birilerine fatura etmeniz demektir. Ama bu defa vatandaş bunu yemiyor. Yemeyecek. Çünkü çare olmuyor.

"Siz suçlusunuz"

Murat bey (Murat Ülker) açıklama yapmış. Çimento birliği yöneticisi bir şahıs ‘fabrikalarımızı devretmeye hazırız' diyor. Müteahhitler grev yapıyor. Zincir marketlerin kağıda kaleme kadar satmasını sağlayan bugünkü iktidar.

Ürün sayısını niye çoğalttı? Çünkü enflasyonun hesaplandığı ürünlerin kârını minimumda tutturdular bu marketlere. Sonra da ‘Al sen bunu da sat, bunu da sat, kârını düzenle' dendi.

Gelinen noktada Murat (Ülker) beyin de açıkladığı yüzde 1, BİM'in açıkladığı da 1,2 kâr oranı. ‘Acaba ben nerede hata yaptım' demek yerine, siz suçlusunuz.

"Başbakanlığa adayım"

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili net konuştu. Akşener, “Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı ile ilgili yaptığı tarife yüzde yüz katılıyorum. Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Kendi adıma bunu söylüyorum. Ama kim aday olacak kısmında seçilecek, kazanacak bir adayla ve Cumhurbaşkanlığını devam ettirecek bir adayla devam edeceğiz. Ben Başbakanlığa adayım. Başbakanlık seçimi için elbette iddialıyım. Bu benim şahsi kararım” dedi.