Altay Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında 11 eksikle gittiği Altay deplasmanından yenik döndü. Kartal, öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, bu sonucun ardından ligdeki ilk yenilgisini yaşadı ve 14 puanda kaldı. 15 puana yükselen Altay ise ligin zirvesine yükselerek liderlik koltuğuna oturdu.

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Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Altay, 1-0 geriye düştüğü müsabakada konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelede Kartal, Güven Yalçın'ın 47. dakikadaki golüyle öne geçti. İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri 57'de Kappel ve 88'de Bamba kaydetti.

Bu sonucun ardından 14 puanda kalan Beşiktaş, gelecek maçta Sivasspor'u konuk edecek. 15 puana yükselerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Altay ise Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Maçtan önemli dakikalar

10. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan yaptığı ortada Altaylı savunma oyuncularından seken topla sol çapraz pozisyonda buluşan De Souza'nın şutunda kaleci Lis topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

14. dakikada sol kanattan Erhan Çelenk'in yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Kappel'in şutunda kaleci Mert iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

20. dakikada Pjanic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ceyhun Gülselam'la topa müdahale eden Kenan Karaman'ın vuruşunda top filelere gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine Kenan Karaman'ın topa elle temas ettiğini tespit eden Fırat Aydınus filelere giden topu gol olarak geçerli saymadı.

22. dakikada Nsakala'nın kontrol edemediği topla sol çapraz pozisyonda buluşan Bamba'nın şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

30. dakikada sol kanattan Cebrail'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kappel'in şutunda top direğin yanından auta gitti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, 47. dakikada öne geçti. Nsakala'nın Altay yarı sahasına gönderdiği topa Gökhan Töre ile hareketlenen Björkander topu kalecisine aktarmak istedi. Meşin yuvarlağı kapan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Güven Yalçın topla bir süre hareket ettikten sonra kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

55. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Güven Yalçın'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Kenan Karaman savunma oyuncularını geçmesine rağmen kaleci Lis yerinde bir müdahale ile topu kontrol etti.

57. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Björkander'in kaptığı topla ceza sahası içinde buluşan Bamba'nın ortasında kale önünde meşin yuvarlağa dokunan Kappel meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

78. dakikada Can'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Kenan'ın şutunda kaleci Lis topu kontrol etti.

88. dakikada Altay tekrar öne geçti. Kappel'in uzun pasına ceza sahası içinde hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya Bamba'nın şutunda Mert Günok'a da çarpan top filelere gitti: 2-1

90+3. dakikada ceza sahası içindeki Rıdvan'ın şutunda kaleci Lis topu uzaklaştırdı.

90+5. dakikada Serdar Saatçı'nın müdahalesiyle ceza sahası içinde Kappel'in yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun dışarıda olduğunu belirten Fırat Aydınus penaltıyı iptal etti.

Müsabaka Altay'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Altay: 2 - 1 :Beşiktaş

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Altay: Lis, Cebrail Karayel, Björkander, Murat Akça, Naderi (Dk. 46 İbrahim Öztürk), Kappel, Zeki Yıldırım, Aka (Dk. 71 Pinares), Ceyhun Gülselam, Erhan Çelenk (Dk. 71 Paixao), Bamba

Beşiktaş: Mert Günok, Nsakala, Serdar Saatçı, Atiba, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre (Dk. 76 Umut Meraş), De Souza, Oğuzhan Özyakup (Dk. 76 Can Bozdoğan), Salih Uçan, Pjanic (Dk. 32 Güven Yalçın), Kenan Karaman

Goller: Dk. 47 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 57 Kappel, Dk. 88 Bamba (Altay)