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Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesine yükseldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1765 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı eylülde bir önceki aya kıyasla 1 puan artarak yüzde 78,1'e ulaştı.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 1 puan artışla yüzde 77,8'e yükseldi.

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