Türkiye'deki otomobil fabrikaları Yunanistan'da dert oldu: Bizde hiç yok

Yunanistan'da otomobil fabrikasının olmamasını eleştiren Yunan basını Türkiye'nin 17 fabrikayla ticari araçlarda lider olduğunu yazdı.

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Avrupa'daki otomobil fabrika sayıları Yunanistan'da gündeme taşındı. Ülke basınında, "Avrupa'da 290 fabrika var, Yunanistan'da yok" başlığı atıldı.

Fabrika sayılarına ilişkin bilgileri Avrupa Otomobil Üreticileri Birliğinin (ACEA) verilerine dayandıran Yunan basını, "Avrupa'da son yıllarda arabalara olan talep sürekli artıyor ve bu nedenle şirketler giderek daha fazla fabrika açıyor. ACEA'nın verileri bazı ülkelerin daha fazla yatırım çektiğini açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Haberde, "Şu anda Avrupa'da 290 otomobil fabrikası varken Yunanistan'da yok. Rakamlara daha detaylı baktığımızda 290 fabrikanın 185'i Avrupa Birliğinin (AB) 17 ülkesinde bulunduğunu görüyoruz" denildi.