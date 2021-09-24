Türkiye'deki otomobil fabrikaları Yunanistan'da dert oldu: Bizde hiç yok
Yunanistan'da otomobil fabrikasının olmamasını eleştiren Yunan basını Türkiye'nin 17 fabrikayla ticari araçlarda lider olduğunu yazdı.Abone ol
Avrupa'daki otomobil fabrika sayıları Yunanistan'da gündeme taşındı. Ülke basınında, "Avrupa'da 290 fabrika var, Yunanistan'da yok" başlığı atıldı.
Fabrika sayılarına ilişkin bilgileri Avrupa Otomobil Üreticileri Birliğinin (ACEA) verilerine dayandıran Yunan basını, "Avrupa'da son yıllarda arabalara olan talep sürekli artıyor ve bu nedenle şirketler giderek daha fazla fabrika açıyor. ACEA'nın verileri bazı ülkelerin daha fazla yatırım çektiğini açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Haberde, "Şu anda Avrupa'da 290 otomobil fabrikası varken Yunanistan'da yok. Rakamlara daha detaylı baktığımızda 290 fabrikanın 185'i Avrupa Birliğinin (AB) 17 ülkesinde bulunduğunu görüyoruz" denildi.
"Türkiye ticari araçlarda lider"
Listenin ilk sırasında 41 fabrikayla Almanya'nın olduğuna dikkat çekilirken, "Onu Fransa (30), İtalya (22) ve Polonya (16) takip ediyor. AB dışında 34 fabrikayla Rusya, onu da Birleşik Krallık (30) izliyor. AB dışında üçüncü sırada 17 fabrikaya sahip Türkiye bulunuyor. Komşu aslında tüm kategorilerdeki ticari araçlarda lider" ifadeleri kullanıldı ve tüm Avrupa otomobil fabrikalarının bir listesi yayınlandı.