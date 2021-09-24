BIST 1.385
DOLAR 8,86
EURO 10,39
ALTIN 499,34
HABER /  DÜNYA
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Vedaya hazırlanan Almanya Başbakanı Merkel'i kuşlar sardı

Vedaya hazırlanan Almanya Başbakanı Merkel'i kuşlar sardı

Yakın zamanda görevini bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, veda turu kapsamında ülkenin kuzeyindeki kuş parkını ziyaret etti.

Abone ol

Almanya'da Pazar günü yapılacak genel seçimle Angela Merkel'in 16 yıllık başbakanlığı son bulacak.

22 Kasım 2005 tarihinde başbakanlık koltuğuna oturan ve bu yıl yapılacak genel seçimlerde aday olmayacağını ilan eden Şanşölye Merkel, veda turu kapsamında yurtdışı ve yurtiçinde ziyaretler gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda, Merkel'İn ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Rostock yakınlarındaki Vogelpark Marlow kuş parkına yaptığı ziyaret eğlenceli anlara sahne oldu.

Ziyaretin ardından ortaya muhabbet kuşları ve papağanların Merkel'in etrafında uçarken, elinden darı yerken ve omzu ile kafasına kondukları anlara dair fotoğraflar kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de iş çok ama eleman bulamıyorlar: İnsanımız buralarda çalışmak istemiyor
Denizli'de iş çok ama eleman bulamıyorlar: İnsanımız buralarda çalışmak istemiyor
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Bursa'da avukatı kurşun yağmuruna tutup öldürdü! Bakın ne ceza aldı
Bursa'da avukatı kurşun yağmuruna tutup öldürdü! Bakın ne ceza aldı
Din kültürü öğretmeni ile Alevi öğrenciler arasında geçtiği öne sürülen olayla ilgili soruşturma
Din kültürü öğretmeni ile Alevi öğrenciler arasında geçtiği öne sürülen olayla ilgili soruşturma
Tekirdağ'da ekmeğin içinden sinek çıktı!
Tekirdağ'da ekmeğin içinden sinek çıktı!
Adana'da estetik hayatına mal oldu: İçtiği su boğazından geri geliyordu
Adana'da estetik hayatına mal oldu: İçtiği su boğazından geri geliyordu
İSMEK kursları neler nasıl kayıt yapılır 2021 İSMEK kayıt ekranı
İSMEK kursları neler nasıl kayıt yapılır 2021 İSMEK kayıt ekranı
Din dersinde Alevi sorgusu! AK Parti'den Alevi Sünni ayrımı yapan öğretmen açıklaması: Kabul etmiyoruz
Din dersinde Alevi sorgusu! AK Parti'den Alevi Sünni ayrımı yapan öğretmen açıklaması: Kabul etmiyoruz
İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın zirvesinde
İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın zirvesinde
Trabzon Çaykara'da kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu
Trabzon Çaykara'da kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu