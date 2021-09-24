Vedaya hazırlanan Almanya Başbakanı Merkel'i kuşlar sardı

Yakın zamanda görevini bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, veda turu kapsamında ülkenin kuzeyindeki kuş parkını ziyaret etti.

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Almanya'da Pazar günü yapılacak genel seçimle Angela Merkel'in 16 yıllık başbakanlığı son bulacak.

22 Kasım 2005 tarihinde başbakanlık koltuğuna oturan ve bu yıl yapılacak genel seçimlerde aday olmayacağını ilan eden Şanşölye Merkel, veda turu kapsamında yurtdışı ve yurtiçinde ziyaretler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, Merkel'İn ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Rostock yakınlarındaki Vogelpark Marlow kuş parkına yaptığı ziyaret eğlenceli anlara sahne oldu.

Ziyaretin ardından ortaya muhabbet kuşları ve papağanların Merkel'in etrafında uçarken, elinden darı yerken ve omzu ile kafasına kondukları anlara dair fotoğraflar kaldı.