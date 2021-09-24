Din kültürü öğretmeni ile Alevi öğrenciler arasında geçtiği öne sürülen olayla ilgili soruşturma
Ankara Mamak'ta bir okulda, din kültürü öğretmeni ile Alevi öğrenciler arasında geçtiği öne sürülen olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldı.Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Mamak'taki bir okulda öğrenciler ile din öğretmeni arasında geçtiği iddia edilen olay hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.
Ne olmuştu?
Ankara’nın Mamak ilçesindeki bir ortaokulda, sözleşmeli olarak görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, 8. sınıf öğrencilerine 20 Eylül'deki ders sırasında “Alevi olanlar parmak kaldırsın” dedikten sonra parmak kaldıran öğrencilere “Aleviler neden abdest alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor?" sorularını yönelttiği öne sürülmüştü.