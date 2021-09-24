Din kültürü öğretmeni ile Alevi öğrenciler arasında geçtiği öne sürülen olayla ilgili soruşturma

Ankara Mamak'ta bir okulda, din kültürü öğretmeni ile Alevi öğrenciler arasında geçtiği öne sürülen olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldı.

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Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Mamak'taki bir okulda öğrenciler ile din öğretmeni arasında geçtiği iddia edilen olay hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.

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