Türkiye'ye dolar yağacak Abu Dabi fonları milyarlarca dolar yatırım için Türkiye’de

Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye ilişkilerinde esen ılımlı rüzgarlar ekonomik alanda da hissediliyor. Emirlik'in en büyük fonu Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ve en yeni kurulan fonu ADQ, Türk şirketleriyle geçtiğimiz haftalarda görüşmeler yaptı. Bir kaynağa göre sadece ADQ, Türk fintech ve sağlık sektörü firmalarına 1 milyar dolara kadar yatırım yapmayı değerlendiriyor.

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Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi merkezli varlık fonları, konuya yakın kaynaklara göre Türkiye’de milyarlarca dolarlık varlıkları inceliyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre aylardır süren görüşmeler, Abu Dabi Velihat Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen ay gerçekleşen telefon görüşmesinden önce başladı.

Geçtiğimiz hafta görüşmeler yapıldı

Konuya yakın üç kaynağa göre Emirlik’in en büyük fonu Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ve en yeni kurulan fonu ADQ, Türk şirketleriyle geçtiğimiz haftalarda görüşmeler yaptı. Bir kaynağa göre sadece ADQ, Türk fintech ve sağlık sektörü firmalarına 1 milyar dolara kadar yatırım yapmayı değerlendiriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ikinci en değerli halka açık şirketi olan International Holding’in (IHC) sözcüsü sağlık ve sanayi sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi. Sözcü “Türkiye bizim için büyük bir yatırım fırsatı olabilecek en önemli gıda işleme tesislerinden birine sahip” diye konuştu.

İlişkilerde yumuşama

Bir kaynağa göre aralarında Abu Dhabi merkezli Royal Group’a ait özel yatırım şirketi Chimera Investments ve Nerve Holding’in de olduğu diğer fonlar Türkiye’yi incelerken bu fonların her biri 1 milyar dolara kadar yatırım yapabilir.

Görüşmeler erken aşamada olsa da Suriye ve Libya’da karşı karşıya gelen iki ülke arasındaki ilişkilerdeki yumuşamaya işaret ediyor.

Ağustos ayında BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed El Nahyan Ankara’da Erdoğan ile görüşmüştü. Tahnun aynı zamanda ADQ, IHC ve Royal Group’un yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

Şu tarihe kadar Türkiye’ye en büyük BAE yatırımı 2019’da Emirates NDB’nin Denizbank’ı Rus Sberbank’tan 2,75 milyar dolara satın almasıyla yapılmıştı.

Bu ayın başında Dubai merkezli lojistik firması Aramex, MNG Kargo’yu satın alma görüşmeleri yaptığını duyurmuştu.