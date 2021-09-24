Çin kripto parayı yasa dışı ilan etti! Kripto paralar düşmeye devam ediyor

Çin'den gelen kripto paralara yasak açıklaması sonrası neredeyse tüm kripto paralarda sert düşüş yaşandı. Bir saat içinde 42 bin 972 seviyelerine düşen bitcoin 41 bin seviyesine kadar indi.

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Çin, kripto para ticaretine yönelik baskıyı artırarak, kripto para ile yapılan tüm işlemleri “yasa dışı” ilan etti.

Çin Merkez Bankası ve Kamu Güvenliği Bakanlığı’nın da aralarında bulunduğu 10 kamu kurumu tarafından yapılan ortak açıklamada, kripto paralar konusunda vatandaşları risklerden korumak için “sert” olunacağı vurgulandı.

Açıklamada, kripto paralarla ilgili “spekülasyonların” ortadan kaldırılması için kamu kurumlarının yakın çalışacağına yer verilerek, ülkede kripto parayla yasadışı fonlama ve kara para aklama gibi suç faaliyetlerinin durdurulması gerektiği vurgulandı.

Çin Merkez Bankası internet sitesinde ise Pekin yönetiminin “vatandaşların varlıklarını korumak, ekonomik, finansal ve sosyal düzeni sürdürmek için sanal para spekülasyonunu, ilgili finansal faaliyetleri ve uygunsuz davranışları kararlılıkla azaltacağız.” ifadesine yer verildi.

Resmi para değil sert adımlar atılacak

Çin Merkez Bankası, kripto paraların resmi para birimi olmadığı ve geleneksel para birimleri gibi dolaşımda olmaması gerektiğine vurgu yaparak, söz konusu para faaliyetlerine karşı sert adımlar atılacağını bildirdi.

Erişim engellenecek

Yurt dışındaki kripto para borsalarının Çin’de hizmet verememeleri için bu borsalara ülke içinden erişimin engelleneceğini belirten Merkez Bankası, finansal kuruluşlar ile ödeme ve internet şirketlerinin kripto para ticaretini kolaylaştırmasının da yasaklanacağını bildirdi.

Sabah 44 binler seviyesindeydi hızlıca düşüyor!

Gece saatlerinde 44.898 dolara kadar çıkan Bitcoin sabah 44.100 dolara geriledi. Saat 11.30'da 45.000 doları aştı ancak Çin'in kripto para madenciliğine yönelik projelere yatırım yapmayı yasaklamasıyla 1 saatte 42.972 dolara çekildi. Çin Merkez Bankası kripto paralarla ilgili finansal aktivitelere ağır yaptırımlar uygulayacağını bildirdi. Söz konusu 1 saatte kripto paraların toplam piyasa değeri de 100 milyar dolarlık düşüşle 1.9 trilyon dolara geriledi.

Ardından saat 11.30'da Bitcoin 45.000 dolarlık kritik seviyenin üzerine tırmandı. Bu esnada Çin'in kripto para madenciliğine yönelik projelere yatırım yapmayı ve Çin vatandaşlarının yabancı kripto para borsalarında işlem yapmasını yasakladığı haberi uluslarası basına düştü.

Kararla bir saat içinde 42.972 bin dolara düştü

Bitcoin 1 saat içinde 42.972 dolara geriledi. Yani Çin haberinin etkisiyle 1 saatte yüzde 4.5 düştü.

Son durum 41 bin seviyeleri

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, Çin kamu kurumları tarafından yapılan açıklamalar sonrası yaklaşık yüzde 8 değer kaybederek, 41 bin dolara geriledi.

100 milyar dolar silindi

Dün sabah 80 doları zorlayan Avalanche (AVAX) ise gelen kâr satışlarıyla bu sabah düşüşe geçmişti. Çin haberinin ardından 70 doların altına geriledi.

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 92'si dolar bazında değer kaybı yaşadı.

Çin açıklamasının ardından kripto paraların toplam piyasa değeri 1 saatte 2 trilyon dolardan 1.9 trilyon dolara düştü.