BIST 1.377
DOLAR 8,86
EURO 10,38
ALTIN 497,47
HABER /  POLİTİKA
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner babasını kaybetti

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner babasını kaybetti

Eski AK Parti milletvekili ve Yeni Şafak Gazetesi yazarı Mehmet Metiner, babasını kaybetti. 

Abone ol

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, babasını kaybetti. Babasının kaybı nedeniyle oldukça üzgün olan Metiner, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Metiner yaptığı paylaşıma, "Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle" notunu düştü.

"Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle"

Mehmet Metiner Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Babam Bedir Metiner… Az önce bu dünyadaki ömrünü tamamlayarak Hakkın rahmetine kavuştu... Üzgünüz… Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle…"

ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet İşleri Başkanlığı fetvayı verdi! Kripto para caiz değil
Diyanet İşleri Başkanlığı fetvayı verdi! Kripto para caiz değil
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
İngiltere'de milletvekili Stella Creasy, Avam Kamarası'na bebeğiyle birlikte geldi! Anneler azarlanıyor!
İngiltere'de milletvekili Stella Creasy, Avam Kamarası'na bebeğiyle birlikte geldi! Anneler azarlanıyor!
Mine Kırıkkanat evli mi kaç kere evlendi çocukları kimdir?
Mine Kırıkkanat evli mi kaç kere evlendi çocukları kimdir?
22 gündür kayıp! Eskişehir'de çöplükler didik didik aranıyor: Defalarca...
22 gündür kayıp! Eskişehir'de çöplükler didik didik aranıyor: Defalarca...
Hamileler için Kovid-19 rehberinde "aşı" güncellemesi yapılacak
Hamileler için Kovid-19 rehberinde "aşı" güncellemesi yapılacak
Perinçek'ten Kılıçdaroğlu'na sert HDP tepkisi: Bu önerinin tek bir anlamı var
Perinçek'ten Kılıçdaroğlu'na sert HDP tepkisi: Bu önerinin tek bir anlamı var
İYİ Parti Düzce Merkez İlçe Başkanı ve 18 üye istifa etti
İYİ Parti Düzce Merkez İlçe Başkanı ve 18 üye istifa etti
Yerli ve milli olarak üretildi! İstanbul'da 8'i hizmete başladı: İlk müşteri Ekrem İmamoğlu
Yerli ve milli olarak üretildi! İstanbul'da 8'i hizmete başladı: İlk müşteri Ekrem İmamoğlu
Ahmet Davutoğlu soru soran gazeteciye çıkıştı dedikoduyla haber yapmayın
Ahmet Davutoğlu soru soran gazeteciye çıkıştı dedikoduyla haber yapmayın