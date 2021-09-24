Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner babasını kaybetti
Eski AK Parti milletvekili ve Yeni Şafak Gazetesi yazarı Mehmet Metiner, babasını kaybetti.Abone ol
Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, babasını kaybetti. Babasının kaybı nedeniyle oldukça üzgün olan Metiner, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Metiner yaptığı paylaşıma, "Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle" notunu düştü.
"Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle"
Mehmet Metiner Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Babam Bedir Metiner… Az önce bu dünyadaki ömrünü tamamlayarak Hakkın rahmetine kavuştu... Üzgünüz… Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle…"