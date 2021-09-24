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İngiltere'de milletvekili Stella Creasy, Avam Kamarası'na bebeğiyle birlikte geldi! Anneler azarlanıyor!

İngiltere'de milletvekili Stella Creasy, Avam Kamarası'na bebeğiyle birlikte geldi! Anneler azarlanıyor!

İngiltere’de İşçi Partisi’nin Walthamstow milletvekili Stella Creasy, işe dönen annlerin yaşadığı problemlere çekmek için Avam Kamarası’na bebeğiyle birlikte geldi. 

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İngiltere’de İşçi Partisi’nin milletvekili Stella Creasy, yeni doğum yapan  annelerin parlamentoya dönerken desteklenmek yerine "azarlandığını" belirterek, Avam Kamarası'na bebeğiyle geldi. Annelerin desteklenmesi için tüm partilerin vekillerine çağrı yapan Creasy konuşurken, bebeği de sessizce uyudu.

Avam Kamarası Lideri, Jacob Rees-Mogg'dan harekete geçmesini isteyen Creasy, “Milletvekillerinin parlamentoya geri dönmesini istediğinizi biliyoruz. Ancak, Bağımsız Parlamento Standartları Kurumu, insanlar için uygun doğum iznini finanse etmeyi reddetti. Bu da parlamentoyu yeni bir annenin oldukça zorlandığı bu ülkedeki birkaç işyerinden biri haline getirdi" diye konuştu.

Tüm partiler doğum izni sorununu çözmeli

Creasy sözlerine şöyle devam etti:

"Buradaki bazı milletvekillerinin annelerin hayranı olmadığını biliyorum, ancak liderin aralarında olmadığına eminim, bu yüzden tüm partiler bir araya gelerek annelerin doğum izni sorunu çözmeli. Oyumu kendim kullanmak istediğim için azarlanmamalıyım."

Bununla birlikte Rees-Mogg, Creasy'yi Avam Kamarası’nda görmenin bir "zevk" olduğunu söyledi ve "bebeğinin kusursuz davranışı" için onu tebrik etti: 

“Kurallar, annelik ve babalık izni kullanların vekaleten oy kullanmalarını sağlıyor. Ama milletvekilleri buraya gelmek isterlerse, tabii ki hoş karşılanırlar ve ionları içeri girmekten caydıracak son kişi ben olurum. Ama kimseye içeri girmesi için baskı yapmak istemiyorum. Bence Creasy’nin yaptığı gibi kendileri için karar vermeleri gerekiyor.“Şu anda oluşturulmuş olan kuralların tamamen makul ve tamamen yasalara uygun olduğunu düşünüyorum” dedi.

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