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Mine Kırıkkanat evli mi kaç kere evlendi çocukları kimdir?

Mine Kırıkkanat evli mi kaç kere evlendi çocukları kimdir?

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Gökçe Kırıkkanat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu. Kırıkkanat'ın CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgiliz sözleri gündem oldu. Bu CHP'yi karıştıran açıklamalarından ardından Mine Gökçe Kırıkkanat merak konusu oldu. Peki Mine Gökçe Kırıkkanat kimdir, kaç yaşında, Kılıçdaroğlu'na ne dedi?

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Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Partide kırmızı çizgi bırakmadı" eleştirisi yapan Mine Kırıkkanat'ın sözleri ve açıklamaları merak konusu oldu. Peki kimdir Mine Kırıkkanat kaç yaşında, kiminle evli ve Mine Kırıkkanat Kemal Kılıçdaroğlu'na ne dedi? 

Gazeteci Mine Kırıkkanat katıldığı bir YouTube canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibiyle ilgili çok önemli bir iddiada bulundu. Kırıkkanat, 'Ne olduğunu söyleyemeyeceğim size. Çünkü başım derde girer. Derde girmesini istemiyorum. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı, çok yıkıcı bir dosya var basının elinde. Benim elimde de var ama söyleyemem.

Ortaya çıkarmıyorlar çünkü CHP'den daha suya götürüp susuz getireceği bir ekip bulamazlar. Burada duruyorum. Başka soru sormayın.' ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından sosyal medyada hızla yayılan video en çok izlenenler arasına girdi.

Abuk subuk tipleri doldurdu: Nokta TV yayınına katılan Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu yüzünden artık CHP'ye oy vermediğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun kendisi gibi 'gerçek Atatürkçüleri' küstürdüğünü belirten Kırıkkanat, "CHP'nin fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor. Abuk sabuk insanları doldurdular. CHP'yi eleştiriyoruz diye bizi dışladılar" dedi.

Geniş mezhebine HDP'yi de istiyor: Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada hapis yatan Ahmet Altan'ı ve Nazlı Ilıcak'ı alkışlatmasına ve savunmasına değinen Kırıkkanat, "Ahmet Altan'a ve Nazlı Ilıcak'a 'geçmiş olsun' dedi. Yani bu kadar da geniş mezhebi. Bu geniş mezhebe HDP'yi de dahil etmek istiyorlar şimdi" ifadelerini kullandı.

Twitter'dan da tepki gösterdi: Twitter hesabından da benzer bir paylaşımda bulunan Kırıkkanat, "CHP’nin kırmızı çizgisini açıklıyorum: Partiye yeni üye alınmaz, olunmaz! Baskı yapılırsa başvuru doldurulur, ama işleme konulmaz. Bir düşünün, neden acaba, acaba?" dedi.

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