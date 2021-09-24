Tarihi Kentler Birliği’nden Fatih Belediyesi’ne ödül

Bu yıl “Kırsal Miras ve Kent İlişkisi” gündem başlığıyla gerçekleştirilen YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı kapsamında, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Fatih Belediyesi proje ödülüne layık görüldü.

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Türkiye’de bu alanda düzenlenen tek organizasyon olma özelliğine sahip YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı; kültür mirasını oluşturan eski ve yakın dönem mimari eserlerin restorasyonu, korunması, işlevlendirilmesi ve geleceğe aktarılması için çalışmalar yapan tüm yatırımcı, projeci ve üretici unsurları, ulusal ve uluslararası kurumları İstanbul’da bir araya getirdi. Fatih Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen fuar kapsamında, Tarihi Kentler Birliği tarafından Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması düzenlendi.

Yarışmada proje dalında Fatih Belediyesi’ne layık görülürken, Başkan M. Ergün Turan’a plaket takdim edildi. Başkan Turan, “Her taşı tarihle yoğrulmuş bu aziz şehrin bir hadimi olmaktan onur duyuyorum. İstanbul’un özü Fatih’te kültürel mirası koruma yönünde son yıllarda önemli adımlar attık. Hizmet ve yatırımlarımızla, Fatih’in mirasını yarınlara sapasağlam taşımaya kararlıyız. Bugün bize lütfedilen bu kıymetli ödül, bizi daha da gayretlendirdi. En içten teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Başkan Turan, ödül töreninin ardından Tarihi Kentler Birliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Fatih Belediyesi’nin standını gezdi.