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Diyanet İşleri Başkanlığı fetvayı verdi! Kripto para caiz değil

Diyanet İşleri Başkanlığı fetvayı verdi! Kripto para caiz değil

Dünya genelinde kripto para borsaları Çin'den gelen haber sonrası tam anlamıyla çöktü. Tam bu sırada Diyanet İşleri Başkanlığı, gelen bir soru üzerine kripto para ile ilgili fetva verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kuruluna göre kripto paralar caiz değil.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayınlanan bir fetvaya göre kripto paraların kullanımı caiz değil. Diyanet, bazılarının haksız ve sebepsiz yere kazanç sağlamasını sağlayan dijital kripto paraların kullanımının caiz olmadığı sonucuna vardı. Bu hususta kullanıcılar arasında “değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımının caiz olduğu” belirtildi.

'Garar' veya 'tağrir' olmaması lazım

Paylaşılan bir belgeye göre bir paranın üretiminde, piyasaya sürülüşünde ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) veya aldatma (tağrir) hedefi olmaması gerekiyor. Ayrıca “para olarak bilinen değişim aracının” belirli bir kesimin haksız ve sebepsiz yere zenginleşmesine neden olmaması gerekiyor.

Kripto paraların kullanılması caiz mi?

Diyanet, kripto para birimlerini de yukarıda belirttiği maddeler doğrultusunda değerlendirdiğini belirterek kripto para birimlerinin kendi özünde ciddi belirsizlik taşıdığını, yüksek aldanma ve aldatma riski taşıdığını, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmadığını söyledi. Ayrıca saadet zinciri gibi, belirli bir kesimin haksız ve gereksiz yere kazanç elde etmesine yol açtığına dikkat çekti. Tüm bunların ışığında “dijital kripto paraların kullanımı caiz değildir” sonucuna ulaştı.

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