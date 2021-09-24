Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile neden görüşemedi Fehmi Koru'nun iddiası

ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyen ABD Başkanı Joe Biden'ın tavrıyla ilgili Fehmi Koru, "başkanlıktaki son yılında Trump’la ilişkileri ‘iyi’ düzeyde götüren ülke liderleriyle arasına mesafe koyuyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde New York'taki BM toplantılarında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşememesinin yankıları sürüyor.

Biden'ın nezaketsizliğini Erdoğan, ABD'den ayrılmadan önce "Ben oğul Bush ile iyi çalıştım, Sayın Obama ile iyi çalıştım, Sayın Trump ile iyi çalıştım ama Sayın Biden ile iyi başladık diyemem…” sözleriyle açıkladı.

Konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Fehmi Koru, görüşme talebinin çeşitli kaynaklardan Biden'e iletildiğini ancak ABD'li yetkililerden cevap alınamadığını yazdı.

Trump ile iyi çalışanlara tepkili

Peki Biden neden görüşmedi? "Acaba Trump ile ‘iyi’ çalışıldığı için olmasın Biden’ın tavrı?" diye soran Koru, yazısına şöyle devam etti:

"Her yeni başkanın göreve başladıktan sonra hemen aradığı on ülke arasındaydı Türkiye; Biden tam üç ay telefon etmedi. Aradığında da ertesi gün 1915’in yıldönümünde ‘soykırım’ sözcüğünü kullanacağını duyurdu. Benim izleyebildiğim kadarıyla, ABD’nin yeni başkanı Joe Biden, başkanlıktaki son yılında Trump’la ilişkileri ‘iyi’ düzeyde götüren ülke liderleriyle arasına mesafe koyuyor.

Örnek? Örnek İsrail…

İsrail’de son seçimden partisini birinci çıkarmayı başardığı halde karşısında birleşen muhalefet partileri tarafından Benjamin Netanyahu’nun başbakanlığına son verilmesine hiç üzülmediğini fazla belli etti Biden… Yeni başbakan Naftali Bennett’e, Beyaz Saray’da, başka ziyaretçilere hemen hiç tanımadığı türden bir yakınlık gösterdi…"

Trump’ı sevenleri sevmiyor, Trump’ın sevmediklerini seviyor görüntüsü var ABD başkanında…"

Önceki BM toplantılarına değinen Koru, "Her seferinde dönemin ABD başkanıyla hiç değilse katılımcı liderlere verilen yemekli davette görüşme imkanı bulunurdu. Yemekte, Türkiye’yi temsil eden devlet adamına, ABD protokolü, her seferinde başkanın masasında yer ayırırdı." diye yazdı.

"Stratejik ortak" yerine "NATO müttefiki"

Koru yazısında "Yabancı medya, ikili görüşmelerde Amerikalı yetkililerin Türkiye için alışıldık ‘stratejik ortağımız’ sıfatı yerine ‘NATO müttefikimiz’ sıfatını kullandıklarını vurguluyorlar." ifadelerine yer verdi.

Fehmi Koru'nun yazısının tamamı