Yıllar sonra evlatlık olduğunu öğrendi 33 yıl sonra annesiyle bir araya geldi

Schlıenbecker, Buca ilçesindeki annesinin evinde AA muhabirine, Almanya'daki ailesinin evlatlık olduğunu hiçbir zaman kendisine söylemediğini belirtti. Çocukları olduktan sonra evlatlık olabileceğini düşünmeye başladığını anlatan Schlıenbecker, "Sosyal medyadan uzun yıllar araştırmalar yaptım. İzmir'e geldim, ailemi aradım ama bir sonuç alamadım. Geçtiğimiz günlerde de Türkiye'de yayın yapan bir televizyon programına katıldım. Onların sayesinde aileme gerçek anne ve babama kavuştum. Çok mutluyum bu benim için bir hayaldi. İsmimin Vedat olduğunu söylediler, ablamın da Hülya...Yıllar sonra gerçek ailene kavuşmak çok güzel, sevinçliyim." diye konuştu.