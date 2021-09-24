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İstanbul Sultanbeyli'de yangın! Dumanlar gökyüzü sardı

İstanbul Sultanbeyli'de yangın! Dumanlar gökyüzü sardı

İSTANBUL Sultanbeyli'de bir evin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

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Turgut Reis Mahallesi Ihlamur Sokak'taki iki katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangını soğutma çalışması sürüyor.

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