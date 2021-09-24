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Din dersinde Alevi sorgusu! AK Parti'den Alevi Sünni ayrımı yapan öğretmen açıklaması: Kabul etmiyoruz

Din dersinde Alevi sorgusu! AK Parti'den Alevi Sünni ayrımı yapan öğretmen açıklaması: Kabul etmiyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik Alevi-Sünni vatandaş ayrımı yapan ögretmen haberleriyle ilgili konuştu

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır. Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir" dedi.

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