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İstanbul'da çürümeye terk edildi parçalanmış haldeler! Mezarlığa döndü

İstanbul'da çürümeye terk edildi parçalanmış haldeler! Mezarlığa döndü

İSTANBUL'da yeni deniz taksiler suya indirilirken daha önce kullanılan deniz taksiler ise Kemerburgaz'da çürümeye terkedildi.

İstanbul'da çürümeye terk edildi parçalanmış haldeler! Mezarlığa döndü

İstanbul'da denizden kolay ulaşımın sağlanması düşünülerek hizmete alınan deniz taksilerin işletme hakkı 2011 yılında İstanbul Şehir Hatları tarafından Teknomar Denizcilik ve Deniz Araçları işletme A.Ş'ye verilmişti. 

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İstanbul'da çürümeye terk edildi parçalanmış haldeler! Mezarlığa döndü

Bunun ardından firma Boğaz ve Adalar hattında tek yetkili firma olarak yolcu taşımaya başladı. Ancak Deniz taksilerin hizmeti 2013 yılından itibaren aksamaya başladı.

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İstanbul'da çürümeye terk edildi parçalanmış haldeler! Mezarlığa döndü

 Maaşlarını alamayan çalışanların ve diğer alacaklıların açtıkları davalar sonucu deniz taksilere haciz kondu. 

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İstanbul'da çürümeye terk edildi parçalanmış haldeler! Mezarlığa döndü

 Motor ve elektronik donanımları sökülen deniz taksiler bir süre Haliç içinde kaderine terk edildi. Bunlardan 4 tanesi çıkan bir yangın sonucu yandı. Tekneler 2020 yılında vinçlerle Haliç'ten çıkarılarak bugün halen bekledikleri yere götürüldü.

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