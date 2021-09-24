İslam Memiş 'yeni rekorlar bekliyorum' diyerek duyurdu! Altın yatırımcısına bomba tüyo

502 liraya kadar yükselen altın fiyatları şu sıralar 496 liradan alıcı buluyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş zamanında altın alıp bekleyen yatırımcının şanslı olduğunu söyledi ve altın fiyatlarının dolara göre hareket ettiğini bildirdi. Öte yandan Memiş, yeni zirveyi de açıkladı.

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Dün altının onsundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,18 altında 491,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 16.50 itibariyle 496 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 816 lira, Cumhuriyet altını da 3.254 liradan satılıyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcıları uyardı ve yeni zirveyi açıkladı. Faiz indirimi sonrası herkesin beklemede olduğunu söyleyen Memiş, "Gram altın TL fiyatında yeni rekorlar beklemeye devam edeceğim" dedi. İşte Memiş'in Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamalar:

"Yeni zirveler bekliyorum"

Altın fiyatları dolar düşmeden düşmez. Gram altın /TL fiyatında yeni zirveler bekliyorum. Gram altında yeni zirveler bekliyorum.

Bu yılın zirvesi 560 ve üzeri olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Şu an 500 lirayı konuşuyoruz.

Düğün yapacaklar, döviz borcu olanlar, altın borcu olanlar rehavet içinde olmamalı. Dünya ekonomileri iyi yere gitmiyor. Gidişat meydanda. Gram altın TL fiyatında yeni rekorlar beklemeye devam edeceğim. Süreç sıkıntılı.

"Herkes beklemede zamanında alanlar şanslı"

Enflasyon düşmez kur düşmez hayat pahalı olmaya devam eder. Faiz artırımı ve indirim olduğu zaman herkes konut piyasasına yöneliyor. Döviz ve altın kısmında herkes beklemede. Zamanında alanlar ve bekleyenler şanslı.