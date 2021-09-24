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EKONOMİ

Elinde bir poşet dolarla Kapalıçarşı'da bekledi! Yükselsin satacam! Faiz haram diye bankaya koymuyorum

Elinde poşet dolusu dolarla sabahın köründe Kapalıçarşı'ya giden bir vatandaş, Merkez Bankası'nın faizi düşürmesi kararını bekledi. Doların yükseleceğini nereden bildiği sorulunca da "Cumhurbaşkanımız söyledi, faiz düşecek, doların yükselmesini bekliyorum" dedi. İşte o görüntüler...

Halk TV'de vatandaşlarla söyleşi sırasında mikrofon uzatılan bir kişi elindeki poşet dolusu dolarları gösterip sabah 6'dan beri doların yükselmesini beklediğini söyledi. Halk TV muhabiri Dilan Alp, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından Kapalıçarşı'da esnaf ve vatandaşlarla söyleşi yaptı. Mikrofon uzattığı bir vatandaş elindeki poşet ve cebindeki doları gösterdi. 

Sabah 6'dan beri bekliyorum Dolar 8.80'i aşarsa bozacağım!

Dilan Alp'in "Bozacak mısınız?" sorusuna "Bozacağımda biraz daha bekliyoruz" yanıtını veren vatandaş, daha sonra "Döviz artışını bekliyordum. 8.80'ini bulursa bozacağız. Sabah 6'dan beri bekliyoruz. Merkez Bankası'nın faiz indirimini kâr yapmak için bekliyorduk" dedi.

Biz faiz indirileceğini biliyorduk

Merkez Bankası'nın faiz indireceğini nereden anladığı sorulan vatandaş, "Biz düşüreceğini biliyorduk. Cumhurbaşkanı söylemişti. Çünkü faize karşı faiz haram olduğu için bankaya yatırmıyoruz. Dolar'a Euro'ya koyuyoruz. O yüzden al sat yapıyoruz." diye konuştu

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