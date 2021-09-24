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Bağcılar'da aile dramı! 20 yaşındaki kızını yere yatırıp sopayla dövdü o anlar kameradaydı

Demirören Haber Ajansı

BAĞCILAR'da bir anne eline aldığı sopa ile uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında dövdü.

Olay 20 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuğu ile yaşam mücadelesi veren bir annenin kızı uyuşturucu bağımlısı oldu.

Tüm çabalara rağmen uzun süredir uyuşturucuyu bırakmayan ve sürekli annesine sorun çıkaran kız ile annesinin arasındaki tartışma o gün sokağa taştı.

Anne eline aldığı sopayla kızını sokak ortasında dövmeye başladı. Bir süre sonra anne yere yatırdığını kızını dövmeye devam ederken çevrede bulunan vatandaşlar da olan biteni seyretmekle yetindi.

Kızını yerde bırakıp gitti

O anları evinin penceresinden cep telefonu ile kaydeden bir kişi de, olayı seyredenlere sitem etti. Daha sonra bazı vatandaşların araya girmesinin ardından anne kızını yerde bırakıp gitti. Yerde yatan kız için ambulans çağrıldı. Ayakta tedavi edilen genç kız da bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

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