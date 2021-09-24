İbrahim Tatlıses'in Kuruçeşme konserinden sonra 'detone' tepkisi

İmparator lakabıyla tanınan İbrahim Tatlıses 12 yılın ardından ilk kez Kuruçeşme'de 1,5 milyon TL tutan ışıklandırma hazırlığıyla sahne aldı. Geçirdiği rahatsızlığın ardından şarkı söylemekte zorlanan Tatlıses'le ilgili sosyal medyada 'detone' olduğu yorumları yapıldı.

Yılların arabesk şarkıcısı İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra ilk konserini Kuruçeşme Açıkhava’da verdi. Konserin sadece sahne ışıklandırması için 1,5 milyon harcandı! Tatlıses'in detone olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Talihsiz saldırının ardından uzun yıllar sahnelerden uzak kalan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses yeniden sahnelere döndü. 12 yıl aradan sonra ilk defa hayranlarının karşısına çıkacak olacak Tatlıses, sahne tasarımı için de 1,5 milyon TL harcadı. Konser biletleri tamamen tükendi.