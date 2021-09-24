BIST 1.386
DOLAR 8,84
EURO 10,38
ALTIN 499,54
MAGAZİN

İbrahim Tatlıses'in Kuruçeşme konserinden sonra 'detone' tepkisi

İmparator lakabıyla tanınan İbrahim Tatlıses 12 yılın ardından ilk kez Kuruçeşme'de 1,5 milyon TL tutan ışıklandırma hazırlığıyla sahne aldı. Geçirdiği rahatsızlığın ardından şarkı söylemekte zorlanan Tatlıses'le ilgili sosyal medyada 'detone' olduğu yorumları yapıldı.

Yılların arabesk şarkıcısı İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra ilk konserini Kuruçeşme Açıkhava’da verdi. Konserin sadece sahne ışıklandırması için 1,5 milyon harcandı! Tatlıses'in detone olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Talihsiz saldırının ardından uzun yıllar sahnelerden uzak kalan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses yeniden sahnelere döndü. 12 yıl aradan sonra ilk defa hayranlarının karşısına çıkacak olacak Tatlıses, sahne tasarımı için de 1,5 milyon TL harcadı. Konser biletleri tamamen tükendi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rusya'da genç kız merakı yüzünden ölümden döndü
Rusya'da genç kız merakı yüzünden ölümden döndü
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
İspanya'da yanardağ felaketi! 400 ev yok oldu
İspanya'da yanardağ felaketi! 400 ev yok oldu
Yalancılar ve Mumları 1. bölüm fragmanı
Yalancılar ve Mumları 1. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm fragmanı
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 3. bölüm fragmanı
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 3. bölüm fragmanı
Kanunsuz Topraklar 1. bölüm fragmanı
Kanunsuz Topraklar 1. bölüm fragmanı
Dünya Hali 11. bölüm fragmanı
Dünya Hali 11. bölüm fragmanı
Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı
Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı
Masterchef'e başkonsoloslar konuk oldu! Bakın sevdikleri Türk yemekleri neler
Masterchef'e başkonsoloslar konuk oldu! Bakın sevdikleri Türk yemekleri neler