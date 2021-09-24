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MEDYA

Kanunsuz Topraklar 1. bölüm fragmanı

Kanunsuz Topraklar dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanunsuz Topraklar'ın bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler olacak? Kanunsuz Topraklar 29 Eylül 2021 Çarşamba akşamı FOX'ta...

Dizi, 1939 yılında Zonguldak'ın bir kasabasında ailesiyle birlikte mütevazı ve yoksul bir hayat yaşayan Davut'un madende gerçekleşen büyük bir göçük ile değişen hayatını konu alıyor.

Maden patronu Malik Bey'in kurduğu düzene karşı sesini yükseltmeye karar veren Davut; kalbinin sesini dinleyen, ucunda ölüm olsa da doğru bildiği yoldan şaşmayan, içi dışı bir, güvenilir karakteriyle izleyenlerin gönlünü fethedecek.

Davut'un adalet arayışında yolu aşkla kesişecek ve Malik Bey'in kız Gülfem, Davut'un tüm ezberlerini bozacak.

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