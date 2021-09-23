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DÜNYA

ABD Başkanı Biden, Johnson ile görüşürken sayıklamaya başladı gazeteciler apar topar çıkarıldı

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme esnasında hafif gözleri kapanıp sayıklamaya başlayınca korumalar panikledi.

İsrail Başbakanı Naftali Benet'le ağustos ayında yaptığı görüşmede uyuyakalan ABD Başkanı Joe Biden, yine benzer bir durumla gündemde.

ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BM Genel Kurulu'nun ardından Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Oval Ofis'te yapılan görüşme esnasında Johnson konuşurken, Biden'ın sayıklaması üzerine gazeteciler Oval Ofis'ten çıkarılmaya başlandı.

Johnson'ın sözü kesildi

CBS News'ten bir gazetecinin bu esnada bağırarak Teksas eyaletindeki göçmen kriziyle ilgili bir soru sorması üzerine, Beyaz Saray görevlileri, İngiltere Başbakanının sözünü kesti.

"Teşekkür ederiz" ve "Hadi gidiyoruz" diyerek gazeteciler Oval Ofis'in dışına çıkartıldı. O anlar, sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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