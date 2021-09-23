İspanya'da lavlar evleri böyle yaktı o anlar kamerada

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağının faaliyeti devam etti. Yanardağın etrafındaki yerleşim birimlerini kaplayan lavlar görüntülendi.

İspanya'nın güneybatısında Kanarya Adaları grubundan La Palma'da faaliyete geçen Cumbre Vieja Yanardağı'nın etkileri sürüyor.

La Palma'daki yanardağda 19 Eylül'de yerel saatle 16.10'da patlamalar meydana gelmeye başladı, lavlarla kaplanan bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 6 bini geçti.

80 bin nüfuslu La Palma'ya gönderilen Askeri Acil Müdahale Birliğinin Komutanı Teğmen Pablo Garcia Perez, bölgedeki durumu ve yardım çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

Perez, "Pazar akşamı La Palma'ya ulaştığımız andan itibaren yanardağ patlamalarının olduğu ağızların sol ve sağ taraflarında, kontrol ve gözetim misyonu yürütüyoruz. Aynı zamanda muhtemel zararları en düşük seviyede tutmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra dünden itibaren, tahliye edilen sivil halkın evlerindeki değerli eşyaları almaları için yardım çalışmalarını yürütme misyonu da bize verildi. Hafif araçlarla mağdurların evlerine yaklaşarak, gerekli yüklemeyi yapmalarına yardımcı oluyoruz. Tüm bunları Ada'ya getirdiğimiz araçlar sayesinde yapıyoruz." diye konuştu.

Ulusal Coğrafya Enstitüsü ve İspanya Volkanik Gözleme ve Geçici Uyarı Enstitüsü yetkilisi Stavros Meletlidis de lav akıntılarının denize ulaşmasının beklendiğini söyledi.