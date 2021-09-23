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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'bomba dosya' iddiası! 'Çok kapsamlı, çok can alıcı, çok yıkıcı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yakın ekibi hakkında çok kapsamlı, çok can alıcı, çok yıkıcı bir dosya olduğunu belirten Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, siyaset kulislerini hareketlendirdi. 'İçeriğini söyleyemem' diyen Kırıkkanat "Çünkü başım da derde girer, benim başım da kıymetli" iddiasında bulundu.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat'tan siyaset kulislerinde harareti artıracak bir iddia geldi. Kırıkkanat, içeriğini 'başım derde girer' diyerek içeriğini açıklamadığı dosyada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için yakıcı ve yıkıcı olacak bir dosya olduğunu iddia etti.

Dosyanın kendisinde de olduğunu savunan Mine Kırıkkanat, "Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı bir dosya, çok yıkıcı bir dosya" dedi.

O dosya nerede sorusu üzerine Mine Kırıkkanat, "Bende de var dosya ama yandaş basın ortaya çıkaracak" iddiasında bulundu. İçeriği sorulan dosyayla ilgili Kırıkkanat, "Söyleyemem, çünkü benim başım derde girer. Benim başım da kıymetli..." ifadelerini kullandı.

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