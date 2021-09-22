Zuhal Topal'dan Tv8'deki Sofrada programında köçek dansı

TV8'e transferi ile medya kulislerini hareketlendiren Zuhal Topal Yemekteyiz programı için köçek kıyafeti giyip dans etti. Sosyal medyada o anların videosu defalarca paylaşıldı.

Yıllardır FOX TV'de ‘Zuhal Topal'la Sofrada’ adlı programı sunan Zuhal Topal, yeni sezon için Acun Ilıcalı ile el sıkışarak "Yemekteyiz" konseptiyle TV8 ekranlarına geçti. Ekranların sevilen ismi Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı son dönemde gündemde olmaya devam ediyor. Son olarak, köçek kıyafeti giyip dans eden sunucunun performansı beğeni topladı.