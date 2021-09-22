Kanal D Camdaki Kız'ın Hayrisi Cihangir Ceyhan nihayet dizide gözüktü

KANAL D'de yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi toplayan Camdaki Kız'da Hayri karakteri sezon finalinden bu yana merak ediliyordu. Dizinin merak edilen Hayrisi Cihangir Ceyhan nihayet kendini gösterdi.

‘Camdaki Kız’ın sezon finalinden beri gizemini koruyan Hayri karakterinin etrafındaki sis perdesi, yeni bölüm tanıtımıyla aralandı! Hayri’ye, Cihangir Ceyhan hayat verecek.

Kanal D’nin çok izlenen dizisi “Camdaki Kız”ın önceki gün yayınlanan 12’nci bölüm tanıtımıyla birlikte, Hayri karakteri ilk kez ekranda görüldü. Sezon finalinden bu yana çok merak edilen Hayri karakterini sevilen oyuncu Cihangir Ceyhan canlandıracak. Yarın akşam yayınlanacak yeni bölümde ilk kez izleyici karşısına çıkacak olan Hayri’nin hikâyesi de daha şimdiden büyük merak konusu oldu.