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Sen hangi dinin namazını kılıyorsun!

İstanbul’da bir kişi, araçların geçtiği E-5 karayolunda namaz kıldı.

Türkiye'de son günlerde yol ortasında akan trafiğin içinde namaz kılmaya başlayan kişilerin videoları pıtrak gibi çoğalmaya başladı. Sanki bir yerden düğmeye basılmışçasına akan trafiğin içinde çoğunlukla da kıbleyle alakası olmayan yönlere durulan namazlar, tartışmaları da alevlendirdi.

Yol artısında namaz kılma kampanyasına ait son görüntü İstanbul'dan geldi. İstanbul E-5 karayolu üzerinde bir kişi, araçların geçişine aldırmadan namaz kılmaya başladı. Araçların hızla geçtiği sırada vatandaşlar namaz kılan kişiye tepki gösterdi.

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