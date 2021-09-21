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DÜNYA

ABD askerleri sınıra yaklaşan göçmenleri kırbaçladı!

ABD-Meksika sınırından gelen görüntüler, insanlık dramının korkunç bir şekilde yaşandığını gözler önüne seriyor. At üzerindeki polis memurlarının ellerindeki kırbaçlarla göçmenlere saldırdığı anlar tüm dünyanın tepkisini çekti.

Ekonomik kriz, yoksulluk ve güvenlik kaygıları nedeniyle Meksika'ya geçen Haitili göçmenlerin sayısı 14 bini aşarken sınırda görevli olan atlı polislerin göçmenlere uyguladıkları tutum ise tüm dünyanın tepkisini çekiyor.

Rio Grande nehrini ABD'ye geçmek için kullanan Haitili göçmenlere, memurların kırbaç savurdukları görülüyor. Diğer memurların da göçmenleri kollarından ve yakalarından şiddetle ittikleri göze çarpıyor.

Bu göçmenlerin çoğunun Teksas, Del Rio'da bir köprünün altındaki derme çatma bir çadır kentte kamp kurduğu bildiriliyor.

Beyaz Saray: Bu yaşananlar korkunç

Gelen görüntüler ve tepkiler üzerine Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, ''Koşulların ne olacağını bilmiyorum, açıkçası bu korkunç. Görüntülerin bir kısmını gördüm, tam bağlama sahip değilim ama kimsenin bunu kabul edebileceğini düşünmüyorum. Kimse bu yaşananları onaylayamaz'' dedi.

Meksika Kamu İnsan Hakları Örgütleri Federasyonu (FMOPDH), 28 Nisan'da göçmenlerin durumuna ilişkin hazırladığı raporda, ABD'ye gitmek için yola çıkan 2 bin göçmenin Meksika'da kaybolduğunu belirtmişti. Guatemala, Honduras, El Salvador ve Haiti güney sınırında bulundukları ABD'ye en çok göç veren ülkeler arasında yer alıyor.

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