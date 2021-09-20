Tavuk kokoreç nasıl yapılır enfes lezzet!

Normal kokoreç kadar koku bırakmayan tavuk kokoreçi evde kolayca yapmak mümkün.

Hem paratik hem de lezzetli bir tarif arıyorsanız tavuk kokoreç tarifi tam szie göre olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için tavuk kokoreç tarifi arıyor ya da tavuk kokoreç nasıl yapılır merak ediyorsanız "Tavuk kokoreç tarifi, tavuk kokoreç nasıl yapılır" haberimize bir göz atın. İşte sizler için tavuk kokoreç tarifi...

Malzemeler;

4-6 kişilik, 6 adet kemiksiz tavuk kalça, 2 adet ekmek, 1 adet domates 2-3 adet biber, 2-3 yemek kaşığı yağ, yeterince kırmızı toz biber, yeterince kara biber,