BIST 1.392
DOLAR 8,67
EURO 10,18
ALTIN 490,45
İNTERNETHABER TV

Tavuk kokoreç nasıl yapılır enfes lezzet!

Normal kokoreç kadar koku bırakmayan tavuk kokoreçi evde kolayca yapmak mümkün.

Hem paratik hem de lezzetli bir tarif arıyorsanız tavuk kokoreç tarifi tam szie göre olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için tavuk kokoreç tarifi arıyor ya da tavuk kokoreç nasıl yapılır merak ediyorsanız "Tavuk kokoreç tarifi, tavuk kokoreç nasıl yapılır" haberimize bir göz atın. İşte sizler için tavuk kokoreç tarifi...

Malzemeler;

4-6 kişilik, 6 adet kemiksiz tavuk kalça, 2 adet ekmek, 1 adet domates 2-3 adet biber, 2-3 yemek kaşığı yağ, yeterince kırmızı toz biber, yeterince kara biber,

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Baykar dikey iniş-kalkışlı insansız hava aracını paylaştı
Baykar dikey iniş-kalkışlı insansız hava aracını paylaştı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Antalya'da börekçide kahvaltı pahalıya mal oldu! Rahatlığı pes dedirtti
Antalya'da börekçide kahvaltı pahalıya mal oldu! Rahatlığı pes dedirtti
Bahçelievler'de otobüs kuyruğu geçide uzandı! 'Böylesi görülmedi' diye paylaştılar
Bahçelievler'de otobüs kuyruğu geçide uzandı! 'Böylesi görülmedi' diye paylaştılar
İzmir'de 5 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kaldı: Korkunç anlar kamerada
İzmir'de 5 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kaldı: Korkunç anlar kamerada
Yüzlerce sıfır aracın bekletildiği görüntüler olay oldu
Yüzlerce sıfır aracın bekletildiği görüntüler olay oldu
İstanbul'da pes dedirten görüntü! Canlarını hiçe saydılar
İstanbul'da pes dedirten görüntü! Canlarını hiçe saydılar
İstanbul'da trafikte ortalık bir anda karıştı! Tekme ve yumruklarla saldırdılar
İstanbul'da trafikte ortalık bir anda karıştı! Tekme ve yumruklarla saldırdılar
İstanbul’da işkence dehşeti kamerada! 15 gün boyunca kırbaçlamışlar
İstanbul’da işkence dehşeti kamerada! 15 gün boyunca kırbaçlamışlar
Adana'da 500 metre havada öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı
Adana'da 500 metre havada öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı