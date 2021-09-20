Bahçelievler'de otobüs kuyruğu geçide uzandı! 'Böylesi görülmedi' diye paylaştılar

İstanbul'da haftanın ilk günü pazartesi sabah saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu toplu taşımaya da yansıdı.

İstabul'da sabah saatlerinde vatandaşların otobüse binmek için bekleyişleri adeta çileye döndü. Şirinevler'de otobüse binmek isteyen vatandaşları oluşturduğu yüzlerce metrelik kuyruk üst geçide kadar uzandı.

Şirinevler'de otobüse binmek için bekleyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk üst geçide kadar uzandı.

Metrelerce uzayan kuyruğa isyan eden Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Algı ve PR belediyeciliğinin bir yere kadar olduğunu, İstanbul’a hizmet edilmezse şehrin geriye gitmeye başlayacağını söylemiştik."

Bahçelievler Belediyesi videoyu "Böylesini daha önce biz de hiç görmedik." diyerek paylaştı.