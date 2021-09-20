BIST 1.388
DOLAR 8,67
EURO 10,15
ALTIN 490,26
YEREL

Bahçelievler'de otobüs kuyruğu geçide uzandı! 'Böylesi görülmedi' diye paylaştılar

İstanbul'da haftanın ilk günü pazartesi sabah saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu toplu taşımaya da yansıdı.

İstabul'da sabah saatlerinde vatandaşların otobüse binmek için bekleyişleri adeta çileye döndü. Şirinevler'de otobüse binmek isteyen vatandaşları oluşturduğu yüzlerce metrelik kuyruk üst geçide kadar uzandı.

Şirinevler'de otobüse binmek için bekleyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk üst geçide kadar uzandı.

Metrelerce uzayan kuyruğa isyan eden Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Algı ve PR belediyeciliğinin bir yere kadar olduğunu, İstanbul’a hizmet edilmezse şehrin geriye gitmeye başlayacağını söylemiştik."

Bahçelievler Belediyesi videoyu "Böylesini daha önce biz de hiç görmedik." diyerek paylaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de 5 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kaldı: Korkunç anlar kamerada
İzmir'de 5 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kaldı: Korkunç anlar kamerada
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Abdurrahman Dilipak’ın oğlu ABD Hava Kuvvetleri'ne mi çalışıyor?
Abdurrahman Dilipak’ın oğlu ABD Hava Kuvvetleri'ne mi çalışıyor?
İstanbul'da pes dedirten görüntü! Canlarını hiçe saydılar
İstanbul'da pes dedirten görüntü! Canlarını hiçe saydılar
İstanbul'da trafikte ortalık bir anda karıştı! Tekme ve yumruklarla saldırdılar
İstanbul'da trafikte ortalık bir anda karıştı! Tekme ve yumruklarla saldırdılar
Adana'da 500 metre havada öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı
Adana'da 500 metre havada öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı
Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: 3 kişi öldü
Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: 3 kişi öldü
Çorum'da freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı! Feci kaza kamerada
Çorum'da freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı! Feci kaza kamerada
'Namaz' provokasyonu! Bir anda her yerde başladı trafiğin ortasında namaz kılmaya duruyorlar
'Namaz' provokasyonu! Bir anda her yerde başladı trafiğin ortasında namaz kılmaya duruyorlar
İzmir’de koca dehşeti! Genç kadını çocuklarının gözü önünde böyle darp etti
İzmir’de koca dehşeti! Genç kadını çocuklarının gözü önünde böyle darp etti