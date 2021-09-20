BIST 1.401
DOLAR 8,70
EURO 10,19
ALTIN 490,31
YEREL

Çorum'da freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı! Feci kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı

ÇORUM’da freni boşalan hafriyat kamyonu parka daldı. Yokuş aşağı inerken freni boşalan hafriyat yüklü kamyon önce kavşak içerisindeki kaldırıma, ardından parkın istinat duvarını yıktı. Kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Diyar Günen yönetimindeki 21 BL 534 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Çamlık Caddesi'nde yokuş aşağı inerken freni patladı. Frenin patladığını fark eden sürücü, kornaya basarak vatandaşları ve yoldan geçen diğer sürücüleri uyardı. Yaklaşık 800 metre giden kamyon önce eski Devlet Hastanesi Kavşağı’nda bulunan kaldırıma ardından parkın istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle istinat duvarını aşan kamyon Yunus Emre Parkı’na daldı. Parkta bulunan 3 çam ağacını yıkan kamyon güçlükle durabildi. Öte yandan kaza anı, bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Çorum'da kamyonun freni boşaldı ortalık toz duman oldu: Acı bir korna sesiydi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
'Namaz' provokasyonu! Bir anda her yerde başladı trafiğin ortasında namaz kılmaya duruyorlar
'Namaz' provokasyonu! Bir anda her yerde başladı trafiğin ortasında namaz kılmaya duruyorlar
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
İzmir’de koca dehşeti! Genç kadını çocuklarının gözü önünde böyle darp etti
İzmir’de koca dehşeti! Genç kadını çocuklarının gözü önünde böyle darp etti
İçimizden Biri 3. bölüm fragmanı
İçimizden Biri 3. bölüm fragmanı
İkimizin Sırrı 8. bölüm fragmanı
İkimizin Sırrı 8. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 14. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 14. bölüm fragmanı
Fransa'da ip cambazı 70 metre yükseklikte 600 metre ip üzerinde yürüdü
Fransa'da ip cambazı 70 metre yükseklikte 600 metre ip üzerinde yürüdü
Adana'da 6 motosiklet çalan zanlıdan pes dedirten savunma
Adana'da 6 motosiklet çalan zanlıdan pes dedirten savunma
Manisa'da tarhana sermek isterken 6 metreden beton zemine düşen yaşlı kadın öldü
Manisa'da tarhana sermek isterken 6 metreden beton zemine düşen yaşlı kadın öldü
17 kilo kullanıp 3 saatte ekti! Kayseri'de tarlada ortaya çıkan görüntü şaşırttı
17 kilo kullanıp 3 saatte ekti! Kayseri'de tarlada ortaya çıkan görüntü şaşırttı